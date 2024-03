Amigo de Anitta e casado com modelo brasileira, "rei da noite de Miami" começou como bartender

A- A+

Um dos principais nomes da indústria do entretenimento dos Estados Unidos, David Grutman chamou a atenção de fãs brasileiros ao organizar a festa de aniversário e posar ao lado da cantora Anitta, na última quarta-feira. A cantora reuniu amigos famosos no luxuoso restaurante Gekkō, steakhouse com inspiração japonesa que é queridinho de celebridades do mundo todo — e pertence a Grutman, conhecido como "rei da noite de Miami".

David Grutman é casado desde 2016 com a modelo e empresária brasileira Isabela Rangel Grutman. O festejo da união contou com a presença do clã Kardashian. Próximos das estrelas, David e Isabela foram padrinhos de casamento de Justin Bieber e Hailey Bieber em 2019.

Nas postagens do aniversário, Anitta chegou a classificar a proximidade com o empresário e a mulher dele como uma "segunda família" sua. "Amo vocês dois e as crianças com todo o meu coração", escreveu a aniversariante. "Celebrando Anitta", postou David, que também mostrou aos seguidores o encontro com Neymar e David Beckham.

Segundo o Metrópoles, David Grutman se mudou da cidade natal Naples, na Flórida, para ser bartender em Miami. Ele se destacou ao trabalhar no restaurante Biz Bistro, onde fez muitos contatos, incluindo seu futuro sócio Jeff Soffer. Os dois abriram casas noturnas que prosperaram e atraíram diversas personalidades. Grutman também se notabilizou no universo da música eletrônica, com empreendimentos inspirados na noite de Ibiza, e passou a investir em restaurantes, como o Gekkō.





Como reportou a coluna Play, os pratos do Gekkō — onde foi o aniversário de Anitta — incluem os melhores cortes de carne Wagyu (proveniente de raças japonesas de gado), sushi e aperitivos de frutos do mar. Uma das opções do menu, o "A5 Bone In Ribeye, Kagoshima, Mizusako" (carne ribeye com osso), custa nada menos que 950 dólares, o equivalente a mais de R$ 4,7 mil, na cotação atual.

O "rei da noite de Miami" também lançou um hotel de luxo com o cantor e produtor Pharrell Williams e, em 2023, abriu o DGN Studios, de produção multimídia.

Segundo o Metrópoles, o empresário pretende expandir os negócios em 2025, com um resort nas Bahamas e projetos no Oriente Médio.

