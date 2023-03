Amigo de Fred Desimpedidos ataca Domitila: "Domilouca, domichata, jumenta"

Em vídeo postado nas redes sociais, Vini Morais, amigo de Fred Desimpedidos proferiu xingamentos contra Domitila Barros, que desafiou o youtuber para o Quarto Branco após apertou o botão na área externa da Casa.

No Instagram, Vini insultou a sister. "Domilouca, domichata, domiretardada... Vocês podem escolher o apelido pra ela aí. (...) É sério que essa jumenta anta fez isso? Até peço desculpas por falar assim de uma mulher no dia das mulheres, mas é muito burra! Ela não conhece o Bruno, não?", disse o planejador financeiro.



"Tem que ser muito burra pra chamar o Bruno pra uma prova de resistência. Obrigado, viu, time da Domitila? Valeu, Domitila", completou Vini.

Assista:

