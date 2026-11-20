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DECLARAÇÃO Amigo de Gabriel Félix revela conversa três horas antes de saber da morte: 'Tudo mudou tão rápido' Influenciador digital de 29 anos combinava encontro para o fim de semana; noiva afirma que família ainda não sabe o que aconteceu

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Às 20h30 da última quinta-feira (19), Gabriel Félix fazia planos para o fim de semana com o amigo Wangler Bastos. Três horas depois, às 23h30, Wangler recebeu uma mensagem pedindo que fosse à casa do influenciador digital: algo grave havia acontecido. Gabriel, de 29 anos, morreu naquela noite, deixando a noiva, Isabelle Abreu — conhecida nas redes sociais como Xsbel —, e a filha do casal, Amelie, de 3 anos. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

"Às 20h30 a gente estava combinando de se encontrar esse final de semana. Às 23h30 recebo mensagem pedindo pra ir pra sua casa porque tinha acontecido o pior... Como tudo mudou tão rápido, moleque?", escreveu Wangler, nesta sexta-feira (20), numa publicação no Instagram.

A mensagem foi acompanhada de uma fotografia dos dois juntos. No restante da homenagem, o amigo lamentou a perda e recordou a relação de amizade que mantinha com Gabriel: "Você é uma das melhores pessoas que já conheci, vai fazer falta na vida de todos que tiveram o prazer de te chamar de amigo ou algo maior. Eu te amo, descanse em paz".

O que aconteceu com Gabriel Félix?

A morte de Gabriel Félix foi anunciada pela companheira na manhã desta sexta-feira (20). Numa publicação nas redes sociais, Isabelle afirmou que a família ainda tenta compreender o que aconteceu e pediu orações aos seguidores.

"Oi, pessoal, infelizmente a notícia é verdadeira. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas o Gabriel faleceu ontem à noite. Peço que orem por ele, peço que clamem a Deus pra que o receba com muito amor. Eu tô sem chão, eu não sei o que fazer, eu não sei", escreveu a influencer.

Última publicação com a filha

Horas antes da confirmação da morte, Gabriel havia compartilhado um registro de um passeio com Amelie. Na imagem, a menina aparece sentada num balanço, numa praça arborizada. O pai, que costumava dividir com os seguidores momentos da rotina familiar, acompanhou a fotografia com uma declaração sobre a paternidade. "Às vezes paro e penso: 'Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso'. Que doideira a vida."

A publicação passou a ser lembrada pelos seguidores depois que a notícia da morte se espalhou, com ampla comoção, pelas redes sociais. Gabriel reunia cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e outros 1,9 milhão no TikTok, plataformas nas quais compartilhava vídeos de humor, conteúdos sobre relacionamento e cenas do cotidiano com Isabelle e Amelie.

A própria influenciadora digital também havia mostrado momentos da rotina na quinta-feira. Numa das publicações, ela aparecia durante uma aula de dança em Fortaleza (CE), acompanhada do noivo e da filha. Gabriel chegou a participar de alguns passos com a companheira.

Uma história que começou pela internet

Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Gabriel conheceu Isabelle em 2020, durante o período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. À época, ele morava na cidade mineira, enquanto ela estava em Juazeiro do Norte, no Ceará. Apresentados por um amigo em comum, começaram a conversar pela internet e desenvolveram uma amizade.

O primeiro encontro presencial aconteceu em fevereiro de 2021, em São Paulo, onde Isabelle estava trabalhando. A aproximação deu origem a um relacionamento que os dois passaram a compartilhar com milhões de pessoas nas redes sociais.

Em outubro de 2023, nasceu Amelie, filha do casal. A paternidade passou a ocupar um espaço importante nas publicações de Gabriel, que também trabalhava como modelo e tinha interesse por moda e estética vintage.

Em julho de 2025, durante uma viagem às Dolomitas, região montanhosa do norte da Itália, Gabriel pediu Isabelle em casamento. A surpresa havia sido planejada durante anos. Num vídeo publicado na época, ele contou que sonhava com o pedido desde antes de conhecer pessoalmente a influencer.

"Desde quando eu conheci a Isabelle, e não era nem pessoalmente, eu já sonhava em pedir ela em casamento", afirmou.

A escolha do local e da aliança tinha referências à história dos dois. Isabelle havia apresentado ao companheiro os filmes do Studio Ghibli, enquanto ele a aproximara do universo de "O Senhor dos Anéis". Gabriel contou que a ideia de procurar um anel inspirado na obra de J.R.R. Tolkien surgiu depois de uma conversa entre eles. "Na primeira vez que a gente assistiu juntos, ela me disse assim: 'Nossa, Gabriel, seria um sonho ter um anel élfico'."

O casal também havia comprado um terreno para construir uma casa e realizar a cerimônia de casamento no quintal da propriedade. Em publicações feitas ao longo deste ano, os dois mostraram etapas do projeto e falaram sobre a expectativa de concretizar os planos.

'Eu quero você de volta'

Numa segunda homenagem publicada nesta sexta-feira, Isabelle descreveu a dificuldade de aceitar a morte do companheiro. Ela recordou os anos que passaram juntos e a filha que tiveram. "O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história", escreveu, no Instagram.

A influenciadora digital também falou sobre o papel de Gabriel como pai e sobre a vida que imaginava continuar construindo ao lado dele. "Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai. O nosso amor é eterno. E o seu legado também será."

Em outro trecho da homenagem, Isabelle afirmou que ainda não consegue imaginar a vida sem o companheiro. "Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está."

Ao final da publicação, pediu privacidade para enfrentar o luto ao lado da família. "Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor. Obrigada por todo o carinho e amor que sempre tiveram pela nossa família."

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