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Luto Amigo de Hayden Panettiere acionou emergência após encontrar atriz tendo 'parada cardíaca', diz site Segundo o TMZ, chamada ocorreu às 13h51 de domingo, em Greenville, na Carolina do Sul; equipes tentaram reanimá-la por 41 minutos, mas ela foi declarada morta às 14h32

Um amigo de Hayden Panettiere ligou para a emergência após encontrar a atriz inconsciente e em parada cardíaca dentro de uma casa em Greenville, na Carolina do Sul, segundo o site TMZ. A ligação teria sido feita às 13h51 de domingo (horário local).

Um áudio do atendimento, obtido pelo site, registra o envio de equipes de emergência ao endereço para realizar reanimação cardiopulmonar (RCP).

Policiais de Greenville e equipes do Serviço de Emergência Médica chegaram rapidamente à residência, segundo fontes das forças de segurança ouvidas pelo TMZ. Os paramédicos tentaram reanimar Hayden com "suporte avançado de vida cardíaco" e também realizaram compressões torácicas.

De acordo com as fontes, o suporte avançado complementa a RCP com medicamentos específicos, tubos para auxiliar a respiração e monitoramento do ritmo cardíaco. Apesar das tentativas de reanimação, a atriz não resistiu e foi declarada morta às 14h32.

Polícia não vê sinais de crime

Ainda segundo o site, a polícia informou inicialmente que não havia sinais de crime e que as circunstâncias da morte não pareciam suspeitas. O médico-legista do condado de Greenville faria uma autópsia na segunda-feira para determinar a causa e a natureza da morte.

Até o momento, portanto, a causa da morte ainda não foi determinada. O site também não esclareceu se Brian Hickerson, namorado de idas e vindas de Hayden, foi a pessoa responsável pela ligação para o 911.

A chamada de emergência aconteceu poucas horas antes da confirmação da morte da atriz, conhecida principalmente pelos papéis em "Heroes" e "Nashville". As autoridades aguardavam o resultado da autópsia para esclarecer o que provocou a parada cardíaca.

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