FAMOSOS Amigo de Kayky Brito, empresário e surfista: o que faz hoje o ex-BBB Diego Alemão? Paulista de 42 anos, preso por porte ilegal de armas, diz que vive até hoje dos louros que colheu com o sucesso na sétima edição do "BBB 7"

Campeão da sétima edição do "Big Brother Brasil" - com 91% dos votos do público, o segundo maior índice de aprovação numa final do reality show -, Diego Alemão costuma dizer que vive até hoje dos louros que colheu com o sucesso no programa. Nesta terça-feira (26), o ex-BBB foi preso no Rio de Janeiro por porte ilegal de arma de fogo, ao ameaçar dar tiros numa rua no bairro carioca do Leblon.



Na ocasião, ele pagou uma fiança de R$ 4 mil para ser liberado, criticou a imprensa por noticiar o fato e trouxe à tona outro assunto ao acusar o ator e apresentador Bruno de Luca por deixar o ator Kayky Brito, a quem define como melhor amigo, com a "cabeça no chão" após um grave atropelamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O nome do empresário de 42 anos se tornou um dos termos mais buscados nas redes sociais. A pergunta repetida pela maior parte dos internautas é a seguinte: afinal, por onde andava Diego Alemão? E mais: o que faz hoje o paulista de São Bernardo do Campo, conhecido por ter formado um triângulo amoroso com Fani Pacheco e Íris Stefanelli no "BBB 7"?



Diego Alemão diz que não possui um salário fixo desde que venceu o "BBB 7". O homem de fios louros contou, numa entrevista recente, que de vive de transações e investimentos constantes realizados com o capital que ele adquiriu após deixar o confinamento no reality show. "Eu ganhei R$ 1 milhão no programa. Aí, 15 dias depois recebi uma ligação e já tinha R$ 2 milhões. Três meses depois, eu já tinha R$ 3 milhões. Tinha dia que eu ganhava R$ 20 mil ou R$ 25 mil para ficar duas horas sorrindo (em eventos particulares)... Só que eu fazia (presença em eventos) em quatro, cinco estados num dia”, rememorou o ex-BBB, numa entrevista ao apresentador Danilo Gentili.

Atualmente, Diego Alemão se mantém financeiramente como proprietário (e administrador) de casas, salas e apartamentos. "Eu basicamente compro imóveis e terrenos. Construo casas em terrenos e, às vezes, compro apartamentos e reformo. Faço basicamente isso. Meu dia a dia é ir para prefeitura, banco, advogado, cartório", ele já destacou, em outra entrevista.

O paulista que vive no Rio de Janeiro - numa casa na Barra da Tijuca - costuma dedicar parte de seu tempo livre ao surfe, uma paixão antiga que cultiva desde os 6 anos de idade. O ex-BBB é muito próximo de Kayky Brito, a quem considera seu "melhor amigo". O ator, que se recupera de um grave acidente com atropelamento, também é morador do mesmo bairro na cidade.

Alemão ainda é muito próximo de Fani Pacheco. Ambos ainda mantém contato, com certa regularidade, com Íris Stefanelli (apelidada como Siri), com quem formaram o tal triângulo amoroso no "BBB 7". "Nossa amizade é de verdade mesmo, não é marketing. Nós três nos falamos sempre e temos um carinho enorme um pelo outro", ressaltou Fani, em 2017, num reencontro do trio, que marcou os dez anos da edição do reality show que os revelou.

