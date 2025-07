Amigo de Preta Gil, Gominho busca nova casa e que vai tirar ano sabático após morte da cantora

A- A+

O comunicador e influenciador digital Gominho vislumbra a possibilidade de tirar um ano de descanso assim que possível. Um dos grandes amigos de Preta Gil — que morreu, aos 50 anos, no último domingo (20) —, ele largou um emprego e um apartamento em Salvador para acompanhar o tratamento da cantora contra um câncer. Foram dois anos de estreita convivência com a filha de Gilberto Gil. Após fazer um desabafo nas redes sociais e receber o apoio de seguidores, o carioca do bairro de Bangu revelou que pretende se "organizar" para tirar um ano sabático.

"Queria tanto um ano sabático... Mas vamo que vamo", comentou Gominho, ao responder um internauta que o aconselhou a "arranjar um tempinho para respirar e cuidar de si". O influenciador digital acrescentou: "Eu tô passando por tanta coisa... Mas vou tentar mesmo".

Desde que Preta Gil viajou para os Estados Unidos a fim de realizar um tratamento experimental contra o câncer, Gominho estabeleceu residência na casa da amiga, no Rio de Janeiro. Ele só não acompanhou a amiga na Terra do Tio Sam porque ela não deixou que o colega novamente largasse o emprego. Agora, o influenciador busca um apartamento novo em meio ao luto.

"Tá brabo de achar alguma coisa boa e em conta no RJ pra alugar! Senhor, que cidade cara!!", detalhou ele, por meio de publicação no X. Na mesma rede social, Gominho publicou um texto emotivo, ressaltando que sentiu a presença da amiga.

Hoje cedo saiu o sol / Refletiu sua luz em mim / A senti como um farol / Guiando o meu caminho / Dormindo em seu lençol / Tudo tinha o seu cheirinho / Da brisa leve do joá / Ao píer do Costa Pinto / Alma livre a se espalhar / Te sinto quando respiro / Aprendi tudo só de olhar / Entusiasta de destinos", escreveu o comunicador.

'Pessoas estão carentes de amizades'

Em janeiro de 2023, assim que recebeu a notícia de que Preta Gil estava com câncer, Vinicius Gomes da Costa, o Gominho, pediu demissão do emprego fixo, devolveu o apartamento alugado em Salvador e fez as malas rumo ao Rio de Janeiro.

Multiartista e comunicador de 35 anos, ele havia se mudado para a capital baiana em 2021, trabalhava no "Música boa", do Multishow, com Ivete Sangalo, comandava um programa numa rádio pop baiana, havia acabado de lançar disco como cantor, impulsionado por Ivete e Preta, mas, diante da notícia, nem pensou duas vezes: "Amiga, estou indo morar com você", avisou.

"Desde que resolvi ficar com ela, por onde vou, as pessoas me indagam de um jeito muito passional sobre a nossa amizade. Não imaginava essa comoção. A gente é tão irmão... Desde que nos encontramos, 15 anos atrás, brincamos que sou o pai dela, que ela é minha prima, mãe, tudo. Essa comoção me fez refletir como as pessoas estão carentes de amizade", contou, em entrevista ao Globo.

Em publicação no X, na noite da última segunda-feira (21), ele esclareceu aos seguidores que está bem. "Triste mas bem, porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de Nova York (onde Preta realizava um tratamento experimental contra a doença)! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais", escreveu ele.

"Já venho chorando bastante desde então lá na casa dela, onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava. E, pra mim, sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta, e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte, como todos sabem, eu fiz, e bem feita. Agora é luz na caminhada, com ela sempre me guiando como sempre me guiou", finalizou o influenciador digital.

