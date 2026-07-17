Amigo de Will Smith alega ameaça, processa Jada Pinkett Smith e pede depoimento do ator

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A vida pessoal de Will Smith e Jada Pinkett Smith voltou a ser assunto nos bastidores de Hollywood. O casal se vê em meio a uma disputa judicial envolvendo um ex-amigo da família.

Segundo o site TMZ, que teve acesso a dados do processo, Bilaal Salaam entrou na justiça contra Jada Pinkett Smith alegando estresse emocional após ameaça sofrida. Ele alega que Jada mandou pessoas ameaçá-lo após ele se recusar a ajudar no controle de imagem do ator após o tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022. A atriz também teria ficado insatisfeita com o fato de Salaam estar escrevendo um livro de memórias com menções à família Smith.

Em decisão inicial, um juiz recusou parte das acusações de Salaam, obrigando o ex-amigo ao pagamento de US$ 32 mil para Jada em honorários advocatícios. Parte das acusações, no entanto, foram mantidas e o processo segue em andamento.

No último dia 7 de julho, Salaam encaminhou um e-mail à defesa da atriz requerendo o depoimento de Will Smith no processo. O time de Jada recusou o pedido afirmando que o ator não faz parte do litígio. A atriz também alegou que Salaam ainda não conseguiu apresentar provas do estresse emocional causado pela suposta ameaça.

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