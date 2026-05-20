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Famosos Amigo detalha estado de Virginia Fonseca após término com Vini Jr: 'Bem, na medida do possível' Influenciadora digital anunciou separação nas redes sociais, e atacante se pronunciou pela primeira vez dias após rompimento

O influenciador digital Lucas Guedez abriu o jogo sobre o estado emocional de Virginia Fonseca após o término do relacionamento da melhor amiga com o jogador Vini Jr. Durante conversa com a imprensa, ele afirmou que a amiga está tentando lidar com a separação da melhor forma possível.

“Como ela está?”, perguntou um repórter do site “Leo Dias”. “Está bem, na medida do possível. Mas ela vai ficar bem!”, respondeu Lucas.

Virginia anunciou o fim do namoro com Vini Jr. na última sexta-feira (15), por meio de uma publicação nos stories do Instagram. Na mensagem, a influenciadora digital compartilhou uma foto em preto e branco ao lado do atleta e escreveu um texto em tom reflexivo, afirmando que "certas coisas são inegociáveis'.

Dias depois, na segunda-feira (18), o atacante da seleção brasileira falou pela primeira vez sobre o rompimento. Em uma publicação nas redes sociais, Vini Jr. agradeceu o período em que esteve ao lado de Virginia e desejou felicidade para a ex-companheira. "Fica bem", completou ele.

Segundo rumores que circulam nas redes sociais, Virginia Fonseca teria decidido colocar um ponto final no relacionamento com Vini Jr. após ver uma mensagem no celular do jogador durante um jantar em Madri, na Espanha. O conteúdo exato do recado não foi revelado, mas a situação teria abalado a influencer, que já vinha enfrentando desgastes na relação. A crise teria sido determinante para a separação anunciada pela empresária nas redes sociais.

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