LUTO Amigo detalha última conversa com Rob Reiner antes de morte do cineasta e revela filme inédito Encontrado morto dentro de casa junto à esposa, diretor vinha preparando sequência final de "Isto é Spinal Tap", sucesso na década de 1980

No dia anterior à morte de Rob Reiner — que foi encontrado morto em casa ao lado da esposa, a atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, ambos com ferimentos provocados por faca —, o comediante Eric Idle teve uma longa conversa, por telefone, com o cineasta. Ao longo de mais de uma hora, os dois papearam e trocaram ideias sobre planos futuros, como revelou o humorista, nesta segunda-feira (15), ao lamentar a perda do amigo, vítima de um crime cujo principal suspeito é o filho Nick Reiner.

Nos últimos meses, Rob Reiner estava envolvido com a finalização da trilogia formada pelos filmes "Isto é Spinal Tap" (1984) e "Spinal Tap II: the end continues" (lançado nos cinemas americanos em 2025). Para dar fim à sequência de longas-metragens satíricos sobre uma banda de heavy metal inglesa — em produções com linguagem documental —, o diretor estava desenvolvendo "Spinal Tap at Stonehenge: the final finale", com participações de Eric Clapton, Shania Twain e Josh Groban.

"Rob Reiner era um homem adorável", escreveu Eric Idle nas redes sociais. "Falei com ele ontem à noite por mais de uma hora. Ele estava me contando sobre as filmagens em Stonehenge e sobre seus pensamentos para o futuro", disse. "Isso é tão terrível. Vou sentir muita falta dele. Um homem inteligente, talentoso e muito sensível."

Trailer de filme inédito de Rob Reiner

Com previsão de estreia nos cinemas americanos em 2026, "Spinal Tap at Stonehenge: the final finale" foi rodado em agosto deste ano e mostra a banda protagonista realizando seu primeiro e último show no histórico monumento com rochas na Inglaterra. Confira abaixo o trailer divulgado pela produtora.

Stonehenge é parte fundamental do filme original, uma produção que arrebanhou fãs ao redor do mundo na década de 1980, e no qual a banda toca a música "Stonehenge" em torno de uma maquete minúscula, de apenas 18 polegadas, do monumento histórico. A faixa volta a aparecer na continuação, desta vez com a ajuda de Elton John e com um cenário muito maior, como noticiaram veículos da imprensa americana, nos últimos meses.

Filho suspeito de assassinato

A investigação da Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) aponta Nick Reiner, de 32 anos, como principal suspeito de matar os pais, o cineasta Rob Reiner, de 78 anos, e a atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, de 68.

O casal foi encontrado morto no último domingo (14), na mansão onde vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos, com ferimentos compatíveis com arma branca. Bombeiros e policiais foram acionados, mas ambos já estavam sem vida quando as equipes chegaram ao local.

De acordo com a revista "People", Nick é um dos três filhos do diretor, conhecido por filmes como "Harry e Sally — Feitos um para o outro" (1989), "Conta comigo" (1986) e "Questão de honra" (1992). Sua trajetória pessoal, no entanto, já havia sido tema de preocupação pública anos antes do crime. Aos 15 anos, ele foi internado pela primeira vez numa clínica de reabilitação — a primeira de 17 internações registradas até 2016, quando concedeu entrevista relatando sua luta contra a dependência química.

Naquele período, então com 22 anos, Nick promovia o filme "Being Charlie" (2015), dirigido por Rob Reiner e coescrito por ele. A obra dramatizava sua própria juventude marcada pelo vício e pelas tentativas de recuperação. No longa, o papel inspirado em Nick foi interpretado pelo ator Nick Robinson, conhecido por "Jurassic World" (2015).

O histórico conturbado voltou ao centro das atenções após a divulgação do caso pelo site "TMZ", que relatou que o casal Reiner havia sido encontrado com ferimentos causados por arma branca. A identidade das vítimas só foi confirmada mais tarde por fontes da "People", que também indicaram Nick como suspeito. A polícia, por enquanto, mantém a investigação em curso e não divulgou oficialmente prisões, interrogatórios ou motivação.

