Amigo na vida real e em "X-Men", Ian McKellen lamenta morte de Patrick Stewart
Eterno professor Xavier faleceu nesta quarta-feira (28), aos 86 anos
Ian McKellen compartilhou em suas redes sociais uma tocante homenagem ao amigo Patrick Stewart, que faleceu nesta quarta-feira (28), aos 86 anos. A dupla se conheceu ainda jovens na clássica companhia teatral britânica Royal Shakespeare e ficou conhecida pela parceria na saga "X-Men", em que McKellen interpretou Magneto e Stewart deu vida ao professor Xavier.
"Antes de qualquer coisa, Patrick era definido por ter nascido e sido criado em Yorkshire — o orgulhoso condado no norte da Inglaterra que ele amou até o fim. Dava para ouvir isso em seu sotaque e na honestidade austera com que ele dizia o que pensava e sentia. O homem de Yorkshire não tem paciência com meias-verdades ou rodeios diante de assuntos importantes. Ele era transparente em suas emoções, o que fazia dele um homem em quem confiar, para admirar e, no meu caso, amar", escreveu McKellen.
No post, o ator falou sobre a amizade de mais de cinco décadas e lembrou de quando foi informado pelo colega de que tinha recebido um convite para atuar em "Star Trek".
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"Ele me contou sobre a proposta para assumir um papel de protagonista em 'Star Trek'. 'Mas Patrick, pense na sua carreira nos palcos do Reino Unido. Você realmente quer arriscar... se perder em Hollywood por anos e anos?'. Bem, ele arriscou, e ainda bem para todos nós que o fez", continuou McKellen.
Ao final do texto, o ator lembrou que o amigo ainda tem um trabalho marcante para chegar às telas: "Vingadores: Doutor Destino". A nova aventura da Marvel chega aos cinemas no dia 16 de dezembro.