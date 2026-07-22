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FAMOSOS Amigos de Virginia Fonseca celebram reconciliação com Vini Jr: "Uma aura tão leve, né?" Influenciadora digital recebe série de mensagens após publicar registros de festa junina ao lado do jogador, com quem reatou romance

Bastou Virginia Fonseca publicar as fotos da festa junina em sua casa, em Goiânia (GO), para que os amigos transformassem a caixa de comentários no perfil da moça no Instagram numa espécie de confirmação informal da reconciliação com Vini Jr. Entre elogios ao casal, uma frase resumiu o clima da publicação: "Uma aura tão leve né, menina?", brincou o influenciador digital Álvaro.

Amigos de Virginia Fonseca vêm usando as redes sociais para celebrar o fato de a influencer e o jogador terem reato o namoro. Hebert Gomes e Gabriely reagiram com emojis com rostos apaixonados. O influenciador digital Lucas Guedez também se manifestou: "Menina risonha que ri e sonha". Mirela Janis também veio a público para falar da amiga: "Como ela tá felizzzzzz".

Nas imagens, Virginia e o atacante do Real Madrid aparecem em clima de sintonia durante a comemoração junina. Vestidos com looks coordenados, eles posam juntos em diferentes momentos da festa — incluindo uma passagem pela tradicional barraca do beijo, detalhe que não passou despercebido pelos seguidores e ajudou a alimentar ainda mais os comentários sobre a nova fase do casal.

A reaproximação entre os dois vinha sendo especulada nas últimas semanas, depois que passaram a aparecer juntos novamente em eventos e compromissos privados. O relacionamento — que havia chegado ao fim em outubro de 2025 após o vazamento de uma troca de mensagens do jogador com outra mulher —, voltou a despertar o interesse dos fãs após uma sequência de aparições públicas e publicações nas redes sociais.

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