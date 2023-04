A- A+

Show Amigos do Pagode 90, Molejo, Art Popular e Pique Novo comandam nova edição do 'Sambinha Retrô' Evento acontece no Boteco Parador, no dia 29 de abril

Em clima de muita nostalgia, o Boteco Parador retornará a sua programação, no dia 29 de abril, com uma programação para ninguém colocar defeito. Sob o comando do Amigos do Pagode 90, Molejo, Art Popular e Pique Novo, o local receberá mais uma edição da festa ‘Sambinha Retrô’, que promete reunir os pernambucanos apaixonados por samba.

A festa, que acontecerá no Parador, no Bairro do Recife, promete uma viagem no tempo, com as principais bandas de pagode dos anos 90, trazendo no repertório sucessos inesquecíveis e hits que marcaram gerações e continuam fazendo sucesso até os dias atuais.

Os ingressos custam R$ 50 (frontstage), R$ 400 (Mesa Silver para 4 pessoas) e R$ 500 (Mesa Gold para 4 pessoas) e estão à venda na Bilheteria Digital e nas Lojas Adidas dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

Veja também

BBB 23 Ricardo Alface, do BBB 23, revela que já foi casado e choca sisters: "Como assim?"