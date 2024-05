Amigos e familiares fazem postagens em homenagem aos três anos sem Paulo Gustavo

A- A+

Leia também

• Governo de Pernambuco divulga resultado dos recursos dos editais da Lei Paulo Gustavo; confira

• Lula sanciona prorrogação da Lei Paulo Gustavo

• Diretora explica presença de Paulo Gustavo no elenco do filme "Minha vida em Marte 2"

Famosos prestam homenagens ao ator Paulo Gustavo neste sábado. O humorista, morreu em 4 de maio de 2021, há exatamente três anos, vítima de complicações da Covid-19. A apresentadora Tatá Werneck publicou fotos com o amigo e afirmou que o artista é "inesquecível". O viúvo Thales Bretas também falou sobre o luto.

"Sonhei com você de novo. Eu sonho tanto com você. Eu penso tanto em você. Você será sempre presente em nossas vidas. Fui em Aparecida essa Semana e pedi Missa pra você, pra Tati, minha amiga, e pra denguinho. Só de lerem seu nome, as pessoas se emocionam. Você é inesquecível, meu amigo e eu te amo muito. Que você esteja em paz e tenha aprendido a descansar", escreveu a artista.

Thales Bretas também publicou uma homenagem. Além de uma foto de Paulo com os dois filhos do casal, Romeu e Gael, o médico falou sobre como lidar com o luto após a perda do humorista.

"Ainda que eu tente não me incomodar tanto com essa data, uma melancolia me arrebata antes, durante e depois dela. Embora eu não fale muito publicamente sobre o luto, ele mora dentro de mim, quer eu queira quer não. Ninguém quer. Mas o fato, e que eu aprendi ao longo desses 3 anos, é que ele está e estará sempre aqui. Esse agora sou eu. Me transformou pra sempre, como um nascimento."

"Pessoas me perguntam como consegui 'superar' ou seguir após tamanha perda. E a verdade é que não se supera. Nem o tempo cura. Ele te mostra a necessidade de se reencontrar nessa ausência. Na saudade. Na adaptação dos planos. É fato que, pra quem fica, a vida continua. E eu acho, sempre achei e acharei que tem muito o que se viver enquanto nos é dado esse presente. Presente que revoga passado, reinventa futuro… mas revela surpresas, a cada minuto. Horas boas, horas bem amargas… algumas são digeridas em minutos. Outras te marcam como cicatrizes, e te tornam uma pessoa completamente diferente, pra sempre", complementou.

Relembre

O humorista travou uma longa batalha contra a doença desde a sua internação, no dia 13 de março de 2021, no hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. No dia 2 de abril, seu estado de saúde se agravou e a equipe médica decidiu iniciar terapia por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), que funciona como um pulmão artificial.

Ele estava intubado desde o dia 21 de março e vinha apresentando melhoras discretas em seu quadro. Entre domingo e segunda-feira, porém, o ator teve sua situação agravada em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa, que permitiu a passagem de bolhas de ar na corrente sanguínea, causando uma embolia, incluindo o sistema nervoso central.

A morte foi confirmada pela assessoria do ator. Paulo Gustavo deixa o marido, Thales Bretas, com quem era casado desde dezembro de 2015, e dois filhos, Romeu e Gael, na época, de um ano e oito meses.

Veja também

ASOKA MAKEUP Zerou a trend: Juliana Paes revive Maya de Caminho das Índias em viral das redes