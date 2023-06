"Amo meu filho independentemente de qualquer situação", diz Rose Miriam em post para João Augusto

Rose Miriam homenageou e se declarou para o filho mais velho, João Augusto Liberato, numa postagem nesta quinta-feira. Ela publicou uma imagem do primogênito ainda criança e destacou "amá-lo independentemente" de estarem em lados opostos da disputa pela herança do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, morto em 2019.

"Esse olhar profundo é de uma pessoa que é preciosa para Deus. Eu conheço meu filho desde o primeiro dia dele no meu ventre, e sei o que vai nas profundezas do seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está com ele, cuidando dele o tempo todo, assim como Ele cuida de nós todos. O João é um rapaz sensível e muito carinhoso, e cheio de amor ao próximo.Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação", escreveu Rose Miriam, na postagem.