Amor à distância e declarações discretas: o romance de Thalita Carauta e o marido, Tay O'Hanna

Tem muito amor envolvido na história de Thalita Carauta e do marido, Tay O’Hanna. Não é sempre que os dois aparecem juntos nas redes sociais, mas quando isso acontece é inevitável: os seguidores caem de amores e enchem a caixa de comentários com mensagens carinhosas. “Esse casalzão entrega muita beleza, talento e simpatia”, comentou um internauta ao ver uma publicação dos dois agarradinhos no Dia dos Namorados, em junho. Mas cliques como esse não são tão comuns.

A verdade é que o casal de atores busca viver um romance longe dos holofotes, “um pouco mais off”, conforme Tay disse uma vez. Eles raramente aparecem juntos em fotos publicadas no Instagram.

“A gente brinca que deveríamos aparecer mais nas redes para fazer umas propagandas no Dia dos Namorados, ganhar um dinheiro nesse sentido, mas somos tão reservadas. Amamos o mundo tecnológico, mas quando falamos da gente, acho que ele não nos cabe muito. Então, procuramos ter uma vida um pouco off do mundo da internet quando se trata da gente”, disse ele — que passou por transição de gênero recentemente — em uma entrevista à revista Caras em 2023.



Em cerca de seis anos de relacionamento, as declarações em público também são poucas. “Tão linda”, declarou Tay em uma foto da amada. “Meu bem ensolarado”, “meu tudo” e “brilhante” são algumas das mensagens que o ator deixa para Thalita. Ela, por sua vez, chama: “Coisa mais linda”.

Foi durante o programa “Conversa com Bial” que Thalita revelou que estava noiva de Tay. “Estou noiva, mas praticamente (casada), porque a gente já mora junto”, disse ela na ocasião, exibindo a aliança no dedo. “A gente é romântico, estamos querendo fazer por etapas.”

Tay, aliás, já contou como foi o pedido de casamento. “Estávamos na Bahia no início deste ano, numa praia que chama Praia de Iemanjá, e fizemos o pedido um para o outro”, disse ele em entrevista ao gshow. E, naquele momento, foi a própria Thalita quem tomou a iniciativa. “O curioso é que nenhum de nós sabia. Fui para comprar as alianças, mas acabei não conseguindo. Ia fazer o pedido na Bahia, só que ela fez antes. Estávamos na praia e ela pediu, foi tudo, foi lindo.”

No início do namoro, Thalita e Tay viviam um relacionamento à distância enquanto estavam na ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo. “Quando a gente se encontra e, claro, temos uma agenda flexível, a gente gosta muito de uma estrada. Passamos muito tempo dentro do carro visitando outros lugares. É uma coisa que temos muita afinidade”, disse ele naquela entrevista à Caras.

