Amparo 60 e Galeria Marco Zero participam da 13ª edição da ArtRio

A- A+

A a 13ª edição da ArtRio terá o sotaque pernambucano em seu catálogo, com os espaços Amparo 60 e Marco Zero integrando a feira - marcada para acontecer entre os dias 13 e 17 de setembro, na Marina da Glória, Rio de Janeiro.



A seleção das galerias recifenses foi feita via Comitê Curatorial da feira, que vai levar, além da Amparo 60 e da Marco Zero, outros espaços importantes - nacionais e internacionais.





Para a edição deste ano, foram confirmados mais de cem colecionadores e curadores, inclusive de fora do Rio de Janeiro. Países como Estados Unidos, Suíça, Espanha e França, entre outros, também integram a comitiva de visitantes da feira.



Visitas a museus, instituições, galerias, ateliês e coleções privadas também estão na agenda da feira.



Galerias que compõem a 13ª edição da ArtRio - Programa Panorama

A Gentil Carioca – Rio de Janeiro

Acervo Galeria de Arte – Salvador

Almeida & Dale Galeria de Arte – São Paulo

Amparo 60 - Recife

Anita Schwartz Galeria de Arte – Rio de Janeiro

Athena – Rio de Janeiro

Aura – São Paulo

Bordallo Pinheiro – Portugal

Carbono Galeria – São Paulo

Casa Triângulo – São Paulo

Cassia Bomeny Galeria – Rio de Janeiro

Dan Galeria – São Paulo

Danielian – Rio de Janeiro

Fólio – São Paulo

Fortes D`Aloia & Gabriel - São Paulo / Rio de Janeiro

Gaby Indio da Costa Arte Contemporânea – Rio de Janeiro

Galatea – São Paulo

Galeria de Arte Ipanema – Rio de Janeiro

Galeria Estação – São Paulo

Galeria Francisco Fino – Lisboa (Portugal)

Galeria Lume – São Paulo

Galeria MaPa – São Paulo

Galeria Marco Zero – Recife

Galeria Marilia Razuk – Rio de Janeiro

Galeria Mario Cohen – São Paulo

Galeria Movimento – Rio de Janeiro

Galeria Murilo Castro – Belo Horizonte

Galeria Raquel Arnaud – São Paulo

Galería Sur – Punta del Este (Uruguai)

Galleria Continua – San Gimignano (Itália) / Roma (Itália) Pequim (China) /Boissy-le-Châtel (França) / Havana (Cuba) / Jumeira (Dubai) / Paris (França) São Paulo

Gustavo Rebello Arte – Rio de Janeiro

Hilda Araujo Escritório de Arte – Rio de Janeiro

Inox | Galeria Radiante – Rio de Janeiro

Janaina Torres Galeria – São Paulo

Lemos de Sá Galeria – Belo Horizonte

Luis Maluf Galeria de Arte – São Paulo

Matias Brotas Arte Contemporânea – Vitória

Mendes Wood DM – São Paulo

Mercedes Viegas Arte Contemporânea – Rio de Janeiro

Millan – São Paulo

Mul. ti. plo – Rio de Janeiro

Nara Roesler - São Paulo / Rio de Janeiro / Nova York (EUA)

Paulo Kuczynski Escritório de Arte – São Paulo

Piero Atchugarry Gallery – Miami (EUA)

Pinakotheke - Rio de Janeiro / São Paulo / Fortaleza

Portas Vilaseca Galeria – Rio de Janeiro

Rodrigo Ratton – Belo Horizonte

Silvia Cintra + Box 4 – Rio de Janeiro

Simões de Assis – Curitiba / São Paulo

Steiner – São Paulo

Vermelho – São Paulo

Zipper Galeria – São Paulo

Serviço

Artrio 2023



Quando: De 14 a 17 de setembro, com participação das galerias Amparo 60 e Marco Zero

Onde: Marina da Glória, Rio de Janeiro (Av. Infante Dom Henrique, s/n, Glória)



Ingressos a partir de R$ 40 neste link





Veja também

Quadrinhos Ditadura militar no Brasil será cenário de HQ do jogo Assassin's Creed