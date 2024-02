A- A+

Artes Visuais Amparo 60 marca encerramento da exposição "Arrecifes" com encontro de artistas e curadores Mostra foi inaugurada em novembro do ano passado, reunindo obras de 45 artistas

A Galeria Amparo 60 promove, nesta quarta-feira (21), às 19h, uma roda de conversa para marcar o encerramento da exposição coletiva “Arrecifes”. Os curadores Guilherme Moraes e Walter Arcela se juntam aos artistas da mostra para falarem sobre a experiência.

Inaugurada em novembro do ano passado, “Arrecifes” celebrou os 25 anos de existência da galeria, reunindo trabalhos de 45 artistas. A exposição traz obras de nomes que fizeram parte da trajetória da Amparo 60 em mais de duas décadas, como Tereza Costa Rêgo, Paulo Bruscky, Bruno Vieira, Clara Moreira, Gil Vicente, Jeff Alan e José Patrício.

Comandada por Lúcia Costa Santos, a galeria foi pioneira ao abrir espaço no Recife para artistas contemporâneos no final da década de 1990. Ao longo dos anos, virou uma referência no Norte e Nordeste, contando com um casting de mais de 40 artistas.

Encerramento da exposição “Arrecifes”

Nesta quarta-feira (21), às 19h

Na Galeria Amparo 60, no 3º andar da Donna Santa (Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem)

