Amparo 60 recebe, a partir desta terça-feira (10), a exposição "Sobre Alegria e Esquecimento"

A memória e sua construção a partir de fragmentos. É sobre essa reflexão que o artista Marcelo Silveira se debruça na exposição "Sobre Alegria e Esquecimento", que ocupa, a partir desta terça-feira (10), a Galeria Amparo 60, no bairro de Boa Viagem, no Recife.

A abertura será a partir das 19h. Já a visitação começa amanhã e segue até 11 de novembro.

Nas intervenções, o artista - por meio de colagens - recria mundos e possibilidades. Para isso, Marcelo Silveira explorou um coleção com cerca de cinco mil fotografias de formandos das décadas de 1920 a 1940, coletados ao longo de dez anos em álbuns vasculhados em mercados de pulgas, leilões e antiquários.

As fotografias em preto e branco e sépia foram deslocadas e limpas e, depois, recortadas e coladas sobre um papel.



“Tudo começa da minha observação sobre o que leva uma pessoa a fazer uma caixa de retrato ou um álbum de fotografias. Eles têm proximidades, mas guardam particularidades. Os álbuns de fotografias têm outro propósito de existir, diferente das caixas, eles seguem regras, a cada década uma forma de organizar e dispor as fotos. Caixas de retratos guardam aquilo que foi encontrado, recolhido, todo mundo tem uma caixa, na qual não há muitas regras, é um lugar de mais intimidade. O álbum já se relaciona com o outro”, explica o artista.

Espaço na CasaCor

Silveira abre, também hoje, site specific, porta de entrada para a série de colagens Hotel Solidão apresentada na Galeria Janete Costa, em 2022. As intervenções ocuparão o espaço da CasaCor Pernambuco, no Edifício Chanteclair, no Bairro do Recife, até 22 de outubro.

A matéria-prima agora são exemplares da revista"Grand Hotel - A mágica revista do amor", com exemplares que iam de 1947 a 1955. A publicação, que circulou de 1947 a 1955, era destinada ao público feminino e trazia fotonovelas montadas a partir de ilustrações feitas em nanquim.



Serviços:

Exposição "Sobre Alegria e o Esquecimento"

Curadoria: Walter Arcela

Quando: hoje, às 19h

Visitação de 11 de outubro a 11 de novembro- segunda a sexta, das 10h às 19h e sábados das 10h às 15h, com agendamento prévio.

Onde: Galeria Amparo 60 -rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem, Recife, 3º andar

Entrada gratuita

Site Specific - Hotel Solidão

Quando: até 22 de outubro

Onde: CasaCor - Edf. Chanteclair - av. Marquês de Olinda, 286 / Bairro do Recife

Horário: de terça a sábado, das 14h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h

