Critics Choice Awards

Amy Madigan: quem é a atriz de "A Hora do Mal" que desbancou Ariana Grande no Critics Choice?

Atriz venceu na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Madigan: quem é a atriz de "A Hora do Mal" que desbancou Ariana Grande no Critics Choice?Amy Madigan: quem é a atriz de "A Hora do Mal" que desbancou Ariana Grande no Critics Choice? - Foto: Michael Tran / AFP

Amy Madigan foi destaque no Critics Choice Awards 2026, no domingo, 4, ao vencer a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel de tia Gladys por A Hora do Mal. Esta foi a primeira vez que a atriz recebeu - e venceu - uma indicação na premiação.

Amy Madigan desbancou as atrizes Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, de Valor Sentimental, Ariana Grande, de Wicked: Parte 2 - gerando revolta dos fãs nas redes sociais - , Wunmi Mosaku, de Pecadores, e Teyana Taylor, de Uma Batalha Após a Outra.

Quem é Amy Madigan?
Nascida em 11 de setembro de 1950, em Chicago, Illinois, Amy Madigan é atriz e produtora norte-americana. É conhecida por trabalhos como Ruas de Fogo (1984), Campo dos Sonhos (1989) e, mais recentemente, A Hora do Mal (2025), papel que também lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Filha de Dolores Hanlon, atriz amadora de teatro comunitário, e do jornalista John J. Madigan, ela passou a se interessar pela atuação ainda no ensino médio. Antes de seguir carreira artística, formou-se em Filosofia pela Marquette University, em 1972.

Ao receber o prêmio do Critics Choice, Madigan comentou a reação do público ao trabalho. "Eu realmente não esperava tudo isso. Achei que as pessoas iam gostar do filme e da Gladys, mas vocês amaram a Gladys", afirmou.

"A Hora do Mal"
Em A Hora do Mal, Madigan interpreta a tia Gladys. O filme, dirigido e roteirizado por Zach Cregger, fala sobre um grupo de crianças que desaparece em uma pequena cidade americana. No entanto, as circunstâncias envolvendo esse sumiço são bizarras: todas elas fazem parte de uma mesma sala na escola e saíram de casa durante a madrugada, do nada, correndo com a mesma postura. Apenas um garoto da sala ficou pra trás. E agora?

É a partir dessa pergunta que Cregger tece uma trama intrincada, muito inteligente, e que abre espaço para o espectador dar de cara com os personagens envolvidos (ou não) nesse sumiço. Há uma professora (Julia Garner), um pai (Josh Brolin) e um policial (Alden Ehrenreich).
 

