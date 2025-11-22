A- A+

TEATRO Ana Beatriz Nogueira apresenta monólogo no 24º Festival Recife do Teatro Nacional "Tudo que Eu Queria Te Dizer" é uma adaptação do livro homônimo de Martha Medeiros

“Tudo que Eu Queria Te Dizer”, espetáculo com a atriz Ana Beatriz Nogueira, integra a programação do 24º Festival Recife do Teatro Nacional. A peça teatral, que adapta para os palcos o livro homônimo de Martha Medeiros, pode ser vista no Teatro do Parque, neste sábado (22), às 20h, e no domingo (23), às 19h.

Dirigido por Victor Garcia Peralta, o espetáculo mergulha nas cartas femininas que compõem o best-seller da autora gaúcha. Seis mulheres diferentes ganham corpo e voz através da mesma atriz, sozinha em cena, levando até o público temas como amor, desejo, ética e saudade.

O solo foi encenado pela primeira vez em 2010. A produção teve uma longa trajetória nos palcos e, após 15 anos de sua estreia, foi retomado. “Estava com muitas saudades destes textos. É uma peça leve e saborosa, que me traz recordações muito boas. Martha Medeiros é uma amiga muito querida. E acho que o público vai gostar de me ver num trabalho bem-humorado”, afirma Ana Beatriz Nogueira, em entrevista à Folha de Pernambuco.



A montagem é o primeiro trabalho da atriz carioca desde a elogiada “Sra. Klein”, de Nicholas Wright, peça vencedora do Prêmio APTR de Melhor Atriz em 2024. Segundo Ana, a nova temporada de “Tudo que Eu Queria Te Dizer” mantém a proposta das primeiras apresentações.

“O que muda é meu olhar sobre essas mulheres, agora que também se passaram 15 anos da minha vida. Mas as criaturas das histórias estão lá e são as mesmas. Quando voltei a ensaiar, os textos ainda estavam muito frescos na minha memória”, diz.

Uma novidade é a trilha sonora, que passou por uma repaginada. Entre as novas canções, traz uma parceria do compositor pernambucano Juliano Holanda com Zélia Duncan, “Vou Gritar Seu Nome”, que costura as histórias.

Sobre Recife, a atriz afirma ter um grande carinho pelo público local. “Ele é muito afetuoso, receptivo, e desde sempre eu troco respeito e admiração com muitos contatos pela internet. Minha passagem será rápida pela cidade, mas acho que consigo pelo menos dar um mergulho no mar”, aponta.



Serviço:

“Tudo que Eu Queria Te Dizer”

Quando: Sábado (22), às 20h, e domingo (23), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Entrada gratuita, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível

