Ana Beatriz Nogueira nega internação e esclarece passagem por hospital: 'Estou ótima, feliz da vida'

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A atriz Ana Beatriz Nogueira emitiu um comunicado à imprensa para desmentir boatos acerca de seu estado de saúde. No último sábado (25), ela esteve na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul da cidade, para realizar exames de rotina. No dia seguinte, circularam notícias sobre uma suposta internação. A informação é falsa. "Estou ótima, feliz da vida, ensaiando a minha nova peça, que estreia em setembro no Teatro Poeira”, afirma a artista, de 58 anos.

A própria Ana Beatriz comentou numa publicação nas redes sociais sobre a suposta hospitalização. "Essa notícia é absurda. Estou ótima, ensaiando minha peça e feliz da vida", escreveu.

Desde 2009, a atriz convive com uma forma branda de esclerose múltipla. Ela comentou os cuidados com a saúde, em entrevista ao GLOBO, no ano passado. "Não possolidar com temperaturas altíssimas. Tomo banho frio. Tenho truques, como um gelinho para esfriar o corpo pelo pulso, pela nuca. A kriptonita é o estresse, que não é bom pra ninguém. Se aborrecer dias seguidos com coisas desnecessárias. Ou não respeitar um momento de descanso, escala de trabalho seis por um", detalhou.

Na ocasião, a atriz também falou sobre sua saída da novela " Mania de você" (2024). Ela explicou que deixou o elenco por recomendação médica, já que as mudanças na rotina de gravações e o desgaste físico poderiam comprometer sua saúde. "Saí da novela faltando dois meses para terminar de gravar. Não foi culpa de ninguém. Eu não pedi para sair. Mas a novela teve uma mudança na história, eu fazia uma caiçara e e, de repente, fui parar em cenários extremamente quentes. Se continuasse forçando, poderia ter uma progressão da doença que não tinha tido até então."

Espetáculo com Andréia Horta

Ana Beatriz Nogueira e Andréia Horta, que contracenaram nas sequências do julgamento de Gerluce (Sophie Charlotte) em " Três Graças" (2025), estrelarão "Boa noite, mãe", adaptação da peça da americana Marsha Norman. O lançamento do espetáculo acontecerá em 3 de setembro, no Teatro Poeira, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na peça, Jessie, uma mulher de meia-idade que luta contra a epilepsia, comunica à mãe, Thelma, que pretende cometer suicídio antes do amanhecer. Ela tenta convencer a filha de que a vida ainda vale a pena, enquanto Jessie expõe as razões de seu cansaço.

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