MÚSICA Ana Cañas celebra Belchior em show no Recife; saiba detalhes Cantora apresenta show do disco "Ana Cañas Cantas Belchior"; ingressos já estão disponíveis

Sutileza peculiar em meio à contundência (incontestável) das letras de um dos nomes mais aclamados da Música Popular Brasileira (MPB). Um enlace sonoro que culminou no álbum "Ana Cañas Canta Belchior" (2021) - trabalho que percorre palcos País afora, inclusive no Recife, mais precisamente o do Teatro do Parque no próximo dia 14 de abril.

O projeto da cantora paulista, de cantar o artista cearense falecido em 2017, começou no decorrer da pandemia de Covid-19 em uma live transformada em álbum, e na turnê que em breve chega pelas bandas do Parque, dentro do Projeto Seis e Meia.





Com 14 faixas, o disco, o primeiro de Cañas integralmente dedicado a um compositor, traz as clássicas "Coração Selvagem", "Alucinação" e "Sujeito de Sorte" - sequência que integra o repertório do show, que vai contar com abertura do músico pernambucano Igor de Carvalho.





Serviço

"Ana Cañas Canta Belchior"

Quando: 14 de abril, 18h30

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

