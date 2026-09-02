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SHOW Ana Carolina celebra 25 anos de carreira com a turnê "25 Anas" no Teatro Guararapes Cantora revisita músicas como "Garganta", "Quem de Nós Dois" e "Encostar na Tua", nesta sexta-feira (4)

O espetáculo transforma a trajetória artística da cantora em matéria-prima para uma experiência musical e visual. No repertório, músicas consagradas pelo público, como “Garganta”, “Quem de Nós Dois”, “Encostar na Tua”, “Pra Rua Me Levar” e “É Isso Aí”, ao lado de músicas de seu trabalho mais recente, o EP autoral “Ainda Já”.

O projeto, que é dirigido por Jorge Farjalla e produzido pela Global Music, une música, elementos cênicos e projeções em LED para revisitar diferentes fases da artista. Dessa forma, passado, presente e futuro passam pelos olhos e ouvidos da plateia.

“O tempo é a razão disso tudo. Revisitar meus 25 anos de carreira é essencial neste show, mas quero também que o público viaje comigo para o agora e para o que ainda está por vir”, afirma a cantora, em material divulgado pela equipe de comunicação.

Vale destacar que a turnê já passou por diversas cidades brasileiras, além do exterior

Serviço

Ana Carolina — Turnê “25 Anas”

Data: sexta-feira (4), às 21h30

Local: Teatro Guararapes — Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda/PE

Ingressos: à venda pela Meaple

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