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AGENDA CULTURAL Show de Ana Carolina e peça com Luiz Fernando Guimarães são destaques do fim de semana Programação conta também com musicais, festivais, exposições e estreias nos cinemas

Mais um "finde" para curtir a agenda cultural de Pernambuco, com variedades de entretenimento para todos os públicos.



Iniciando nesta quinta-feira (3), às 21h, com show de Jon Secada e Marina Elali, no Teatro RioMar Recife. Já na sexta-feira (4), às 21h30, a cantora Ana Carolina sobe ao palco do Teatro Guararapes, no Pernambuco Centro de Convenções.

No sábado (5), o ritmo fica por conta do show de Adilson Ramos, às 16h, na Praça de Eventos do Shopping Tacaruna e o Rock'N'Hall, que acontece no Classic Hall, a partir das 19h, com apresentações das bandas Fresno, Raimundos, Detonautas e CPM22.

Para os amantes do teatro, tem a peça “Baixa Sociedade”, com Luiz Fernando Guimarães, neste sábado (5), às 20h, no Teatro Guararapes e espetáculo "Anunciação - O musical de Alceu Valença", nesta quinta (3) e sexta (4), às 20h; sábado (5) e domingo (6), às 18h, no Teatro do Parque.



A programação conta ainda com festivais, festas, exposições e estreias nos cinemas.

Confira a agenda completa:



SHOWS E EVENTOS

Jon Secada e Marina Elali “Canções Eternas”

Quando: quinta (3), às 21h

Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 110 via Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Festival Ilustra Plaza

Quando: de quinta (3) a domingo (6), das 15h às 22h

Onde: Plaza Shopping – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim, Recife

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte



Programação



Quinta-feira (3)

15h – Abertura com exibição de AMV’s

16h – Exibição de MV’s K-pop

17h – Desafio de Games

18h – Karaokê

19h – Pocket show – Guerreiras do K-pop – Huntrix Rec

20h – Rentaiko – Percussão Japonesa

21h – Exibição de AMV’s e MV’s

22h – Encerramento

Sexta-feira (4)

15h – Abertura com exibição de AMV’s

16h – Exibição de MV’s K-pop

17h – Desafio de Games

18h – Torneio de Beyblade X – Beyblade Recife

19h – Qual é a Música? Geek / K-pop / Séries / Geral

20h – Quiz (Geek)

21h – Karaokê

22h – Encerramento

Sábado (5)

15h – Abertura com exibição de AMV’s e MV’s K-pop

16h – Momento Just Dance

17h – Faster Z

18h – Desfile Cosplay

19h – Quiz (Animes e Games)

20h – Karaokê

21h – Exibição de AMV’s e MV’s

22h – Encerramento

Domingo (6)

15h – Abertura com exibição de MV’s K-pop e OST de doramas

16h – Desafio de Games

17h – Random Play Dance (GG & BG)

18h – Apresentação K-pop

19h – Karaokê

20h – Exibição de AMV’s e MV’s

21h – Encerramento

Porto Musical

Com Joyce Alane, Jáder, Núbia, entre outros

Quando: de 3 a 6 de setembro

Onde: Bairro do Recife e Cinema São Luiz

Acesso gratuito mediante retirada prévia de ingressos na plataforma Sympla

Informações: @portomusical

Ana Carolina – “Turnê 25 Anas”

Quando: sexta (4), às 21h30

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 110 via Meaple

Informações: ana-carolina.com

Paula Lima “D’Ouro Brilhante”

Quando: sexta (4), às 19h

Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @almaartecafe

Spok e a Orquestra Gafieira de Bamba

Quando: sábado (5), às 18h

Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @almaartecafe

Show especial de Adilson Ramos

Quando : sábado (5) às 16h

Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Independência e Frevo - 4ª Edição

Com Orquestra de Bolso e Zalma

Quando: sábado (5), às 16h

Onde: A Casa do Cachorro Preto – Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @acasadocachorropreto

3ª edição o Café com Bongarbit – Sambada Digital

Com Mixidinho da Xambá e Sentido Único

Quando: sábado (5), a partir das 16h

Onde: Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar (Guitinho da Xambá) – Rua Ieda, 103, São Benedito, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @bongarbit

13ª edição da Feira Maré Cultural

Quando: de 5 a 7 de setembro; sábado das 12h às 19h; domingo e segunda das 10h às 19h

Onde: em municípios pernambucanos

Acesso gratuito

Informações: @visitrecife



Rock'N'Hall, com Fresno, Raimundos, Detonautas e CPM22

Quando: sábado (5), às 19h

Onde: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 via Bilheteria Digital

Informações: @letsrocknhall

Kysha e Mine: Best Friend Forever Ao Vivo

Quando: sábado (5), às 11h e às 14h

Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 80 via Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Roda de Samba de Macumba

Quando: sábado (5), às 17h

Onde: Espaço cultural Osvaldo Sérgio – Rua de São Francisco, 26, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @rodadesambade

Bacurau Brega Club “Independência ou Brega”

Quando: sábado (5), às 22h

Onde: Clube Ferroviário de Afogados – Rua Vinte e Um de Abril, 721, Afogados, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via ShotGun

Informações: @casabacurau

Rodeo com Malévola

Quando: sábado (5), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @metropolerecife

Gravação do DVD Vício Louco

Quando: domingo (6), às 22h

Onde: NB Society – Rua das Crianças, 82, Bomba do Hemetério, Recife

Ingressos a partir de R$ 60 via Bilheteria Digital

Informações: (81) 98524-0998

Desande

Quando: domingo (6), às 23h

Onde: Estelita – Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Olha! Recife

Quando: sábado (5) e domingo às, às 9h

Onde: Locais públicos e culturais do Recife

Acesso gratuito mediante inscrição no site

Informações: @visitrecife



Programação



Olha! Recife de Catamarã – Recife e Suas Pontes

Data: Sábado, 5 de setembro

Horário: 9h

Saída: Catamaran Tours

Olha! Recife de Ônibus – Jardim Botânico do Recife

Data: Sábado, 5 de setembro

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Olha! Recife a Pé – Caminhos da Independência

Data: Domingo, 6 de setembro

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Olha! Recife de Bike – Circuito Frei Caneca

Data: Domingo, 6 de setembro

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Axé Nas Ladeiras

Quando: domingo (6), às 12h

Onde: Casarão – Rua de São Francisco, 26, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 99354-4267



TEATRO

“A Casa dos Budas Ditosos”, com Fernanda Torres

Quando: quinta (3), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 125, via Uhuu e na bilheteria do Teatro RioMar

Informações: (81) 4042-8400

"Anunciação - O musical de Alceu Valença"

Quando: quinta (3) e sexta (4), às 20h; sábado (5) e domingo (6), às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @alceuomusical

“Moraes Musical Moreira”

Quando: sexta (4) e sábado (5), às 20h; domingo (6), às 16h e às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via site do teatro

Informações: @moraesmusicalmoreira

“Baixa Sociedade”, com Luiz Fernando Guimarães, Debora Ozório, Paulo Mathias Jr. e Bruna Trindade

Quando: sábado (5), às 20h

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 via CeconTickets

Informações: @espetaculobaixasociedade

“A Carne Só Cai no Prato do Vegano”

Quando: sábado (5) e domingo (6), às 19h e às 21h30

Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 70 via Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

“Da Janela”

Quando: sexta (4), às 15h; sábado (5), às 11h e às 15h; domingo (6), às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @espetaculodajanela

“As Heroínas do K-pop”

Quando: domingo (6), às 17h

Local: Rooftop do Shopping Tacaruna – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

EXPOSIÇÃO

“Amostradas”

Quando: até 6 de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife

“Rock ‘n’ Game”

Quando: até 20 de setembro

Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Visitação: de quinta a sábado, das 9h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h

Acesso gratuito

Informações: @shoppingpatteoolinda

“Terravulta”, de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt

Quando: até 26 de setembro

Onde: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 (3º andar), Boa Viagem, Recife

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo

Quando: até 26 de setembro

Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h

Acesso gratuito

Informações: @remolina_estudio

“Kamytá” por Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó

Quando: até 2 de outubro

Onde: Christal Galeria – Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @christalgaleria

36ª Bienal de São Paulo – Itinerância Recife

Quando: até 18 de outubro

Atrações: exposição "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática” e abertura do espaço expositivo "Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo”

Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea - Recife

Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do museu; acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @oficinafranciscobrennand

“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson

Quando: até 19 de outubro

Local: Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, Santo Amaro, Recife

Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 17h

Acesso gratuito

Informações: (81) 3216-1728

“Mestre Zezinho – Casa Amarela Tem”

Quando: até 21 de outubro

Onde: Sesc Casa Amarela – Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Acesso gratuito

Informações: sescpe.org.br

“Do Que É Feito”, ART.PE

Quando: até 30 de outubro

Onde: Instituto Conceição Moura – Rua Marechal Deodoro, 45, Centro, em Belo Jardim

Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 17h

Acesso gratuito

Informações: @iconceicaomoura

CINEMA

Cine Apipucos

Quando: de quinta (3) a domingo (6), às 18h

Onde: Parque Apipucos – Praça Apipucos, s/n, Apipucos, Recife

Acesso gratuito

Informações: @parqueapipucosoficial



Programação

Quinta-feira (3) – Que Horas Ela Volta?

Sexta-feira (4) – Encontros e Desencontros

Sábado (5) – Super-Homem: O Filme

Domingo (6) – Monstros S.A.

“Minha Melhor Amiga”

Júlia (Mônica Martelli) e Clara (Ingrid Guimarães) são melhores amigas e vivem o auge dos seus 50 anos. Quando suas filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), viajam para um intercâmbio em Portugal, elas aproveitam para dar um tempo da rotina frustrante e decidem embarcar para a Europa. Mas, ao chegarem em terras lusitanas, nem tudo sai como planejado e o que seriam apenas umas férias divertidas com as garotas se transforma em uma viagem que vai ressignificar a vida das duas.

Direção: Susana Garcia

“Pressão”

O longa acompanha as tensas 72 horas que antecederam o Dia D na Segunda Guerra Mundial, retratando a decisão brutal do General Dwight D. Eisenhower e do meteorologista Capitão James Stagg sobre lançar ou não a maior invasão marítima da história com base nas imprevisíveis condições climáticas.

Direção: Anthony Maras

“O Sorveteiro”

O que parecia ser apenas outro dia qualquer numa cidade pequena se transforma rapidamente em um show de horrores quando as vidas dos adultos são ameaçadas por uma tropa de crianças cuja única missão é eliminá-los após comer um sorvete amaldiçoado. Apenas três pequenos ficaram longe do doce e escaparam da loucura, e agora cabe a eles descobrirem como o tal sorveteiro está causando o apocalipse infantil e como pará-lo.

Direção: Eli Roth





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