Show de Ana Carolina e peça com Luiz Fernando Guimarães são destaques do fim de semana
Programação conta também com musicais, festivais, exposições e estreias nos cinemas
Mais um "finde" para curtir a agenda cultural de Pernambuco, com variedades de entretenimento para todos os públicos.
Iniciando nesta quinta-feira (3), às 21h, com show de Jon Secada e Marina Elali, no Teatro RioMar Recife. Já na sexta-feira (4), às 21h30, a cantora Ana Carolina sobe ao palco do Teatro Guararapes, no Pernambuco Centro de Convenções.
No sábado (5), o ritmo fica por conta do show de Adilson Ramos, às 16h, na Praça de Eventos do Shopping Tacaruna e o Rock'N'Hall, que acontece no Classic Hall, a partir das 19h, com apresentações das bandas Fresno, Raimundos, Detonautas e CPM22.
Para os amantes do teatro, tem a peça “Baixa Sociedade”, com Luiz Fernando Guimarães, neste sábado (5), às 20h, no Teatro Guararapes e espetáculo "Anunciação - O musical de Alceu Valença", nesta quinta (3) e sexta (4), às 20h; sábado (5) e domingo (6), às 18h, no Teatro do Parque.
A programação conta ainda com festivais, festas, exposições e estreias nos cinemas.
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Confira a agenda completa:
SHOWS E EVENTOS
Jon Secada e Marina Elali “Canções Eternas”
Quando: quinta (3), às 21h
Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 110 via Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
Festival Ilustra Plaza
Quando: de quinta (3) a domingo (6), das 15h às 22h
Onde: Plaza Shopping – Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim, Recife
Acesso gratuito
Informações: @plazacasaforte
Programação
Quinta-feira (3)
15h – Abertura com exibição de AMV’s
16h – Exibição de MV’s K-pop
17h – Desafio de Games
18h – Karaokê
19h – Pocket show – Guerreiras do K-pop – Huntrix Rec
20h – Rentaiko – Percussão Japonesa
21h – Exibição de AMV’s e MV’s
22h – Encerramento
Sexta-feira (4)
15h – Abertura com exibição de AMV’s
16h – Exibição de MV’s K-pop
17h – Desafio de Games
18h – Torneio de Beyblade X – Beyblade Recife
19h – Qual é a Música? Geek / K-pop / Séries / Geral
20h – Quiz (Geek)
21h – Karaokê
22h – Encerramento
Sábado (5)
15h – Abertura com exibição de AMV’s e MV’s K-pop
16h – Momento Just Dance
17h – Faster Z
18h – Desfile Cosplay
19h – Quiz (Animes e Games)
20h – Karaokê
21h – Exibição de AMV’s e MV’s
22h – Encerramento
Domingo (6)
15h – Abertura com exibição de MV’s K-pop e OST de doramas
16h – Desafio de Games
17h – Random Play Dance (GG & BG)
18h – Apresentação K-pop
19h – Karaokê
20h – Exibição de AMV’s e MV’s
21h – Encerramento
Porto Musical
Com Joyce Alane, Jáder, Núbia, entre outros
Quando: de 3 a 6 de setembro
Onde: Bairro do Recife e Cinema São Luiz
Acesso gratuito mediante retirada prévia de ingressos na plataforma Sympla
Informações: @portomusical
Ana Carolina – “Turnê 25 Anas”
Quando: sexta (4), às 21h30
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 110 via Meaple
Informações: ana-carolina.com
Paula Lima “D’Ouro Brilhante”
Quando: sexta (4), às 19h
Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @almaartecafe
Spok e a Orquestra Gafieira de Bamba
Quando: sábado (5), às 18h
Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @almaartecafe
Show especial de Adilson Ramos
Quando : sábado (5) às 16h
Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
Independência e Frevo - 4ª Edição
Com Orquestra de Bolso e Zalma
Quando: sábado (5), às 16h
Onde: A Casa do Cachorro Preto – Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla
Informações: @acasadocachorropreto
3ª edição o Café com Bongarbit – Sambada Digital
Com Mixidinho da Xambá e Sentido Único
Quando: sábado (5), a partir das 16h
Onde: Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar (Guitinho da Xambá) – Rua Ieda, 103, São Benedito, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @bongarbit
13ª edição da Feira Maré Cultural
Quando: de 5 a 7 de setembro; sábado das 12h às 19h; domingo e segunda das 10h às 19h
Onde: em municípios pernambucanos
Acesso gratuito
Informações: @visitrecife
Rock'N'Hall, com Fresno, Raimundos, Detonautas e CPM22
Quando: sábado (5), às 19h
Onde: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50 via Bilheteria Digital
Informações: @letsrocknhall
Kysha e Mine: Best Friend Forever Ao Vivo
Quando: sábado (5), às 11h e às 14h
Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 80 via Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
Roda de Samba de Macumba
Quando: sábado (5), às 17h
Onde: Espaço cultural Osvaldo Sérgio – Rua de São Francisco, 26, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @rodadesambade
Bacurau Brega Club “Independência ou Brega”
Quando: sábado (5), às 22h
Onde: Clube Ferroviário de Afogados – Rua Vinte e Um de Abril, 721, Afogados, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via ShotGun
Informações: @casabacurau
Rodeo com Malévola
Quando: sábado (5), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @metropolerecife
Gravação do DVD Vício Louco
Quando: domingo (6), às 22h
Onde: NB Society – Rua das Crianças, 82, Bomba do Hemetério, Recife
Ingressos a partir de R$ 60 via Bilheteria Digital
Informações: (81) 98524-0998
Desande
Quando: domingo (6), às 23h
Onde: Estelita – Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Olha! Recife
Quando: sábado (5) e domingo às, às 9h
Onde: Locais públicos e culturais do Recife
Acesso gratuito mediante inscrição no site
Informações: @visitrecife
Programação
Olha! Recife de Catamarã – Recife e Suas Pontes
Data: Sábado, 5 de setembro
Horário: 9h
Saída: Catamaran Tours
Olha! Recife de Ônibus – Jardim Botânico do Recife
Data: Sábado, 5 de setembro
Horário: 9h
Saída: Praça do Arsenal
Olha! Recife a Pé – Caminhos da Independência
Data: Domingo, 6 de setembro
Horário: 9h
Saída: Praça do Arsenal
Olha! Recife de Bike – Circuito Frei Caneca
Data: Domingo, 6 de setembro
Horário: 9h
Saída: Praça do Arsenal
Axé Nas Ladeiras
Quando: domingo (6), às 12h
Onde: Casarão – Rua de São Francisco, 26, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: (81) 99354-4267
TEATRO
“A Casa dos Budas Ditosos”, com Fernanda Torres
Quando: quinta (3), às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 125, via Uhuu e na bilheteria do Teatro RioMar
Informações: (81) 4042-8400
"Anunciação - O musical de Alceu Valença"
Quando: quinta (3) e sexta (4), às 20h; sábado (5) e domingo (6), às 18h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @alceuomusical
“Moraes Musical Moreira”
Quando: sexta (4) e sábado (5), às 20h; domingo (6), às 16h e às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 25 via site do teatro
Informações: @moraesmusicalmoreira
“Baixa Sociedade”, com Luiz Fernando Guimarães, Debora Ozório, Paulo Mathias Jr. e Bruna Trindade
Quando: sábado (5), às 20h
Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções) – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 80 via CeconTickets
Informações: @espetaculobaixasociedade
“A Carne Só Cai no Prato do Vegano”
Quando: sábado (5) e domingo (6), às 19h e às 21h30
Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 70 via Uhuu
Informações: @teatroriomarrecife
“Da Janela”
Quando: sexta (4), às 15h; sábado (5), às 11h e às 15h; domingo (6), às 11h
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @espetaculodajanela
“As Heroínas do K-pop”
Quando: domingo (6), às 17h
Local: Rooftop do Shopping Tacaruna – Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna
EXPOSIÇÃO
“Amostradas”
Quando: até 6 de setembro
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @caixaculturalrecife
“Rock ‘n’ Game”
Quando: até 20 de setembro
Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda
Visitação: de quinta a sábado, das 9h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h
Acesso gratuito
Informações: @shoppingpatteoolinda
“Terravulta”, de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt
Quando: até 26 de setembro
Onde: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 (3º andar), Boa Viagem, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h
Acesso gratuito
Informações: @amparosessenta
"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo
Quando: até 26 de setembro
Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h
Acesso gratuito
Informações: @remolina_estudio
“Kamytá” por Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó
Quando: até 2 de outubro
Onde: Christal Galeria – Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife
Visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @christalgaleria
36ª Bienal de São Paulo – Itinerância Recife
Quando: até 18 de outubro
Atrações: exposição "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática” e abertura do espaço expositivo "Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo”
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea - Recife
Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)
Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do museu; acesso gratuito às terças-feiras
Informações: @oficinafranciscobrennand
“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson
Quando: até 19 de outubro
Local: Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, Santo Amaro, Recife
Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 17h
Acesso gratuito
Informações: (81) 3216-1728
“Mestre Zezinho – Casa Amarela Tem”
Quando: até 21 de outubro
Onde: Sesc Casa Amarela – Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Acesso gratuito
Informações: sescpe.org.br
“Do Que É Feito”, ART.PE
Quando: até 30 de outubro
Onde: Instituto Conceição Moura – Rua Marechal Deodoro, 45, Centro, em Belo Jardim
Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 17h
Acesso gratuito
Informações: @iconceicaomoura
CINEMA
Cine Apipucos
Quando: de quinta (3) a domingo (6), às 18h
Onde: Parque Apipucos – Praça Apipucos, s/n, Apipucos, Recife
Acesso gratuito
Informações: @parqueapipucosoficial
Programação
Quinta-feira (3) – Que Horas Ela Volta?
Sexta-feira (4) – Encontros e Desencontros
Sábado (5) – Super-Homem: O Filme
Domingo (6) – Monstros S.A.
“Minha Melhor Amiga”
Júlia (Mônica Martelli) e Clara (Ingrid Guimarães) são melhores amigas e vivem o auge dos seus 50 anos. Quando suas filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), viajam para um intercâmbio em Portugal, elas aproveitam para dar um tempo da rotina frustrante e decidem embarcar para a Europa. Mas, ao chegarem em terras lusitanas, nem tudo sai como planejado e o que seriam apenas umas férias divertidas com as garotas se transforma em uma viagem que vai ressignificar a vida das duas.
Direção: Susana Garcia
“Pressão”
O longa acompanha as tensas 72 horas que antecederam o Dia D na Segunda Guerra Mundial, retratando a decisão brutal do General Dwight D. Eisenhower e do meteorologista Capitão James Stagg sobre lançar ou não a maior invasão marítima da história com base nas imprevisíveis condições climáticas.
Direção: Anthony Maras
“O Sorveteiro”
O que parecia ser apenas outro dia qualquer numa cidade pequena se transforma rapidamente em um show de horrores quando as vidas dos adultos são ameaçadas por uma tropa de crianças cuja única missão é eliminá-los após comer um sorvete amaldiçoado. Apenas três pequenos ficaram longe do doce e escaparam da loucura, e agora cabe a eles descobrirem como o tal sorveteiro está causando o apocalipse infantil e como pará-lo.
Direção: Eli Roth