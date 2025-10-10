A- A+

Show Ana Carolina revisita 25 anos de carreira com show especial neste sábado (11), no Classic Hall Turnê "25 Anas" revisita sucessos e apresenta nova fase da artista em espetáculo grandioso em Olinda

Ana Carolina volta ao Recife neste sábado (11) para um show especial no Classic Hall, em Olinda. A apresentação faz parte da turnê “25 Anas”, que marca os 25 anos de trajetória de uma das vozes mais potentes e reconhecidas da música popular brasileira.

Com uma estrutura cênica grandiosa, o espetáculo promete encantar o público com telões de LED, projeções cinematográficas e um roteiro que mistura emoção, nostalgia e novidade.

Um show em cinco atos

O concerto é dividido em cinco momentos — A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração —, cada um explorando uma faceta diferente da artista. No palco, Ana revisita suas diversas versões: a intérprete, a compositora, a mulher e a artista plural que marcou gerações.

Repertório para cantar junto

O público pode esperar uma verdadeira viagem no tempo com os grandes sucessos da cantora. Estão garantidos no repertório clássicos como “Garganta”, “Quem de Nós Dois”, “Pra Rua Me Levar”, “Rosas” e “Encostar na Tua” — faixas que atravessam os anos e continuam a emocionar.

Além dos hits, Ana apresenta canções do novo EP “Ainda Já”, que marcam um novo capítulo em sua carreira.

“Essas canções falam do agora, do que estou vivendo e do que ainda quero viver artisticamente. Elas refletem meu presente e antecipam os caminhos que quero seguir nos próximos anos”, revelou a artista.

Os ingressos custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis na bilheteria do Classic Hall e no site da Bilheteria Digital.

Serviço – Ana Carolina | Turnê “25 Anas”

Data: Sábado, 11 de outubro de 2025

Local: Classic Hall – Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda – PE

Início do evento: 20h

Abertura com a DJ Allana Marques

Classificação: 16 anos (menores acompanhados dos responsáveis legais)

Ingressos: a partir de R$ 70, à venda na bilheteria do Classic Hall e site Bilheteria Digital

