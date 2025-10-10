Sex, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Show

Ana Carolina revisita 25 anos de carreira com show especial neste sábado (11), no Classic Hall

Turnê "25 Anas" revisita sucessos e apresenta nova fase da artista em espetáculo grandioso em Olinda

Reportar Erro
Turnê "25 Anas" revisita diferentes fases da carreira de Ana CarolinaTurnê "25 Anas" revisita diferentes fases da carreira de Ana Carolina - Foto: Priscila Prad

Ana Carolina volta ao Recife neste sábado (11) para um show especial no Classic Hall, em Olinda. A apresentação faz parte da turnê “25 Anas”, que marca os 25 anos de trajetória de uma das vozes mais potentes e reconhecidas da música popular brasileira.

Com uma estrutura cênica grandiosa, o espetáculo promete encantar o público com telões de LED, projeções cinematográficas e um roteiro que mistura emoção, nostalgia e novidade.

Um show em cinco atos
O concerto é dividido em cinco momentos — A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração —, cada um explorando uma faceta diferente da artista. No palco, Ana revisita suas diversas versões: a intérprete, a compositora, a mulher e a artista plural que marcou gerações.

Leia também

• Kevin Costner vê nome envolvido em polêmicas por comportamento tóxico em série e filme

• Lexa e Ricardo Vianna se casam, no Rio de Janeiro, e homenageiam a filha, Sofia

• Exposição "Terra-Mar" une arte e ciência na Torre Malakoff, a partir deste sábado (11)

Repertório para cantar junto
O público pode esperar uma verdadeira viagem no tempo com os grandes sucessos da cantora. Estão garantidos no repertório clássicos como “Garganta”, “Quem de Nós Dois”, “Pra Rua Me Levar”, “Rosas” e “Encostar na Tua” — faixas que atravessam os anos e continuam a emocionar.

Além dos hits, Ana apresenta canções do novo EP “Ainda Já”, que marcam um novo capítulo em sua carreira.

“Essas canções falam do agora, do que estou vivendo e do que ainda quero viver artisticamente. Elas refletem meu presente e antecipam os caminhos que quero seguir nos próximos anos”, revelou a artista.

Os ingressos custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis na bilheteria do Classic Hall e no site da Bilheteria Digital.

Serviço – Ana Carolina | Turnê “25 Anas”
Data: Sábado, 11 de outubro de 2025

Local: Classic Hall – Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda – PE

Início do evento: 20h

Abertura com a DJ Allana Marques

Classificação: 16 anos (menores acompanhados dos responsáveis legais)

Ingressos: a partir de R$ 70, à venda na bilheteria do Classic Hall e site Bilheteria Digital

Reportar Erro

Veja também

Newsletter