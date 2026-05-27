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Famosos Ana Castela chora de emoção ao ver caminhonete personalizada Ao longo da viagem, a cantora compartilhou detalhes da rotina na estrada com os seguidores

Ana Castela se emocionou e emocionou os fãs nesta terça-feira, 26, ao compartilhar o resultado da personalização de sua caminhonete. Em vídeos publicados nas redes sociais, às vésperas do lançamento de seu novo álbum, Fire Arena, a cantora apareceu chorando ao ver o veículo pronto após passar por um processo de customização realizado em Goiás. Na declaração, a artista afirmou que nunca imaginou conquistar um automóvel daquele porte.

"Ela está pronta e eu estou muito feliz e realizada. Nunca na minha vida imaginei que eu poderia ter uma caminhonete dessa", disse a sertaneja, visivelmente emocionada. Ana também aproveitou para esclarecer que não recebeu nenhum tipo de patrocínio para realizar as modificações no veículo. "Não foi nada na parceria. Eu paguei tudo", reforçou.

Viagem pelas estradas virou diário nas redes

A customização da caminhonete levou Ana Castela até Luziânia, em Goiás. A artista saiu de Londrina, cidade onde mora atualmente, e percorreu aproximadamente mil quilômetros a bordo de uma RAM para realizar as alterações no automóvel.

Ao longo da viagem, a cantora compartilhou detalhes da rotina na estrada com os seguidores. Em diferentes publicações, ela apareceu dirigindo, fazendo paradas em restaurantes, visitando fazendas e até cuidando de um bezerro durante o trajeto.

"Eu tô indo fazer uma loucura", brincou a cantora em um dos vídeos publicados antes da chegada ao destino.

Acompanhada do influenciador Antônio Cesar Rincon, Ana também mostrou momentos descontraídos da viagem. Em uma das gravações, Rincon comentou sobre a experiência de cruzar as rodovias brasileiras: "Agora a Aninha vai entender porque a estrada é mágica".

Mesmo longe dos palcos, Ana Castela reuniu fãs durante a passagem por Goiás. Em registros publicados nas redes sociais, diversas pessoas aparecem cercando a cantora em postos, restaurantes e cidades por onde ela passou durante a viagem.

Novo álbum marca fase mais madura

Além da repercussão envolvendo a caminhonete personalizada, Ana Castela também se prepara para um novo momento na carreira musical. A artista lança nesta quinta-feira, 28, às 21h, o álbum Fire Arena, seu segundo trabalho de estúdio.

O projeto contará com nove faixas inéditas e promete apresentar uma versão mais madura da cantora, tanto musicalmente quanto visualmente. Conhecida por misturar sertanejo, agronejo e referências country, Ana agora aposta em novas sonoridades e influências que passam também pelo reggaeton.

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