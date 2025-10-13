A- A+

FAMOSOS Ana Castela e Zé Felipe se beijam publicamente e atualizam relação A aproximação entre os dois tem chamado a atenção desde o início da divulgação da parceria musical Sua Boca Mente, lançada no último dia 2

Ana Castela e Zé Felipe protagonizaram o primeiro beijo em público nos bastidores da gravação do Domingo Legal, no SBT. A aproximação entre os dois tem chamado a atenção desde o início da divulgação da parceria musical Sua Boca Mente, lançada no último dia 2.

No Instagram, o perfil oficial do programa compartilhou imagens do momento e escreveu: "Uma imagem vale mais que mil palavras, né?". A participação dos cantores na atração vai ao ar no próximo domingo, 19.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Ana Castela comentou sobre o envolvimento com o filho de Leonardo. "A gente está se conhecendo, sim. Isso não dá para negar. A internet toda está sabendo", afirmou.

A cantora destacou ainda que, apesar da proximidade, os dois não estão namorando. "A internet gosta muito de pular etapas. Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas. Está sendo muito legal", explicou.

Em maio, Zé Felipe anunciou o divórcio da influenciadora Virginia Fonseca, com quem foi casado por quatro anos e tem três filhos.



