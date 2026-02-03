A- A+

Ana Castela mostra evolução de tratamento de fratura na costela

A cantora Ana Castela usou as redes sociais nessa segunda-feira, 2, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Em publicações nos Stories, a artista apareceu utilizando um adesivo terapêutico na região das costelas, recurso adotado para auxiliar no alívio das dores causadas por uma fratura sofrida no fim de janeiro.

Mesmo ainda sentindo desconforto, Ana reforçou sua postura confiante e garantiu que o problema não tem atrapalhado sua rotina. "A costela não vai me parar", escreveu a cantora, tranquilizando o público.

Acidente durante viagem

O incidente aconteceu no dia 22 de janeiro, durante uma viagem de lazer a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na ocasião, Ana participava de um passeio de banana boat quando acabou caindo no mar. O impacto atingiu a região do tórax e resultou em uma fratura leve em uma das costelas.

Após a queda, a artista procurou atendimento médico ainda no mesmo dia, onde recebeu os cuidados necessários para tratar a lesão.

Relato do susto

Na época do acidente, Ana Castela compartilhou com os seguidores detalhes do susto e da intensidade da dor sentida após a queda. Em um desabafo espontâneo, contou que precisou recorrer a injeção para aliviar o incômodo e relatou dificuldades até para respirar.

Agora, em fase de recuperação, a cantora segue acompanhando o tratamento e mostrando que, mesmo com limitações, mantém o ritmo de compromissos.



