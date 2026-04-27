Ana Castela planeja pausa na carreira para ajudar o pai na Fazenda
A declaração vem em momento agitado na agenda da sertaneja
Ana Castela falou sobre seus planos para o futuro e disse que pretende desacelerar e dar uma pausa na carreira nos próximos anos.
Em participação no Altas Horas no último sábado, 25, a Boiadeira explicou que deseja se afastar temporariamente dos palcos para se dedicar à vida na fazenda.
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Durante uma conversa, Serginho Groisman sugeriu que a cantora criasse o "Museu Ana Castela", dedicado a itens usados por ela em suas turnês. O apresentador, então, se surpreendeu quando ela respondeu: "É que eu vou parar daqui a dois anos, vou ser fazendeira".
Questionada sobre a pausa, ela detalhou. "Uai, vou cuidar da fazenda com meu pai. Aí eu lanço umas musiquinhas", sugeriu. "A gente faz o seguinte: trabalha por uns quatro meses e para dez. Acho bom, eu gosto", completou, em tom de brincadeira.
A declaração vem em momento agitado da carreira da sertaneja. Durante o programa, Ana destacou o projeto Herança Boiadeira, lançado em 2025 para homenagear clássicos do sertanejo. Sua agenda de shows, enquanto isso, segue bastante agitada nos próximos meses até a Festa do Peão de Barretos, em agosto.