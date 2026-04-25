Ana Castela recebe seu Grammy Latino "quase dois anos depois"
Cantora postou vídeo ironizando a demora para receber troféu de premiação internacional
Ana Castela publicou um vídeo no perfil que mantém no Instagram mostrando seu prêmio Grammy Latino, recebido com atraso neste sábado, 25. O troféu é referente à premiação realizada em novembro de 2024, há cerca de um ano e meio.
"Vocês acreditam que em 2024 eu ganhei um Grammy e ele teve a capacidade de chegar só em 2026? O que é isso! Estou indo lá buscar. Quase dois anos depois! Todo mundo que ganhou estava lá com seus grammies nas mãos e eu? Eu estava sem nada. Saí de lá abanando a mão", disse, com bom humor.
Leia também
• E esse feat? Bebel Gilberto sonha em fazer parceria com Shakira
• "Michael" tem segunda maior estreia do ano nas bilheterias; saiba quanto o filme já arrecadou
• Leonardo sofre queda no Pantanal, faz exames, mas mantém agenda de shows
Em seguida, Ana Castela mostrou a caixa em que a estatueta veio embalada. O troféu, que tem o tradicional formato de gramofone, traz a inscrição: "Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação. Ana Castela. Melhor Álbum de Música Sertaneja - 2024. Boiadeira Internacional (Ao Vivo)".
Os brasileiros podem concorrer tanto ao Grammy tradicional quanto ao Grammy Latino, prêmio que tem foco para a indústria de artistas de países da América Latina - entre eles, o Brasil.
Há diversas categorias voltadas à música brasileira. Entre elas, a vencida pela artista, que superou os seguintes concorrentes:
- Paraíso Particular (Ao Vivo) - Gusttavo Lima
- Cintilante (Ao Vivo) - Simone Mendes
- Raiz Goiânia (Ao Vivo) - Lauana Prado
- Luan City 2.0 (Ao Vivo) - Luan Santana