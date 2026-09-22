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Luto Ana Castela, Simone Mendes e mais famosos lamentam morte de Rick, da dupla Rick e Renner Cantor sertanejo estava em helicóptero que caiu em Santa Catarina

A confirmação da morte, nesta terça-feira, do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, num acidente de helicóptero em Santa Catarina que deixou um total de cinco mortos, encheu o mundo artístico de tristeza, em especial o segmento da música sertaneja.

Famosos como Ana Castela, Simone Mendes e Marcos e Belutti fizeram publicações em homenagem ao músico, de 59 anos.

"Que o senhor os receba e ele conforte o coração de todos", escreveu Simone com uma foto de Rick e de Bruno Avelar, empresário da dupla que estava a bordo e também morreu.

Quem também deixou seu pesar foi Ana Castela. "Deus conforte o coração de toda a família", escreveu a Boiadeira.

Já a dupla sertaneja Marcos e Belutti deixou a seguinte homenagem:

"Hoje, com muita tristeza, nos despedimos de cinco vidas. Dentre elas estava não só um ídolo, mas um amigo, com uma trajetória de muita luz e inspiração. Desejamos nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, e amigos, das vítimas Rick, Bruno Avelar, Paulo Soares, e o piloto e copiloto do helicóptero. Estamos em oração para que Deus traga conforto aos corações de todos neste momento tão difícil".

O acidente

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, estava acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e do piloto da aeronave, que havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra, mas não chegou ao local previsto.

A quinta vítima do acidente ainda não foi identificada.

O cantor formava com Renner, nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves, uma das duplas mais conhecidas do sertanejo brasileiro. Os dois se conheceram em Brasília e iniciaram a parceria em 1986.

Ao longo de quatro décadas, lançaram sucessos como “Ela é Demais”, “Muleca” e “Só Pensando em Você”, além de terem passado por períodos de separação e retorno.

Rick e Renner voltaram a trabalhar juntos em 2018, após novos projetos individuais, e permaneciam em atividade. Em 2026, a dupla completava 40 anos de trajetória.

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