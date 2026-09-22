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Luto

Ana Castela, Simone Mendes e mais famosos lamentam morte de Rick, da dupla Rick e Renner

Cantor sertanejo estava em helicóptero que caiu em Santa Catarina

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O cantor formava com Renner, nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves, uma das duplas mais conhecidas do sertanejo brasileiroO cantor formava com Renner, nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves, uma das duplas mais conhecidas do sertanejo brasileiro - Foto: @ricksollo1/Instagram

A confirmação da morte, nesta terça-feira, do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, num acidente de helicóptero em Santa Catarina que deixou um total de cinco mortos, encheu o mundo artístico de tristeza, em especial o segmento da música sertaneja.

Famosos como Ana Castela, Simone Mendes e Marcos e Belutti fizeram publicações em homenagem ao músico, de 59 anos.

"Que o senhor os receba e ele conforte o coração de todos", escreveu Simone com uma foto de Rick e de Bruno Avelar, empresário da dupla que estava a bordo e também morreu.

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Quem também deixou seu pesar foi Ana Castela. "Deus conforte o coração de toda a família", escreveu a Boiadeira.

Já a dupla sertaneja Marcos e Belutti deixou a seguinte homenagem:

"Hoje, com muita tristeza, nos despedimos de cinco vidas. Dentre elas estava não só um ídolo, mas um amigo, com uma trajetória de muita luz e inspiração. Desejamos nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, e amigos, das vítimas Rick, Bruno Avelar, Paulo Soares, e o piloto e copiloto do helicóptero. Estamos em oração para que Deus traga conforto aos corações de todos neste momento tão difícil".

O acidente
Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, estava acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e do piloto da aeronave, que havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra, mas não chegou ao local previsto.
 
A quinta vítima do acidente ainda não foi identificada.

O cantor formava com Renner, nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves, uma das duplas mais conhecidas do sertanejo brasileiro. Os dois se conheceram em Brasília e iniciaram a parceria em 1986.

Ao longo de quatro décadas, lançaram sucessos como “Ela é Demais”, “Muleca” e “Só Pensando em Você”, além de terem passado por períodos de separação e retorno.

Rick e Renner voltaram a trabalhar juntos em 2018, após novos projetos individuais, e permaneciam em atividade. Em 2026, a dupla completava 40 anos de trajetória.

 

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