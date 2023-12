A- A+

MÚSICA Ana Castela vira alvo de processo por plágio na música "Solteiro forçado"; ouça as versões De acordo com o compositor Luan Kaique Vieira Castelan, autor da ação, a música "Solteiro Forçado" tem trechos muito semelhantes à canção "Lado Direito"

Uma das artistas mais tocadas no Brasil em 2023, a cantora Ana Castela está sendo processada por plágio em uma de suas canções. De acordo com o compositor Luan Kaique Vieira Castelan, autor da ação, a música "Solteiro Forçado" tem trechos muito semelhantes à canção "Lado Direito", que ele registrou em 2019. A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles e confirmada pelo Globo.



