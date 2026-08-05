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FAMOSOS Ana Maria Braga chora ao comentar morte de amigo em acidente de moto: "Quase 20 anos na minha vida" Apresentadora prestou homenagem a Rafael Scucato, de 47 anos, durante o programa "Mais Você", da TV Globo

Ao finalizar o “Mais você”, seu programa matinal na TV Globo nesta quarta-feira (5), Ana Maria Braga ficou emocionada ao comentar a morte de um amigo querido, Rafael Scucato, aos 47 anos, vítima de um acidente de moto, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, no dia anterior. Na mensagem de carinho aos parentes do rapaz, a apresentadora lembrou que foram cerca de 20 anos ao lado dele, que a ajudava com questões de tecnologia.

“O Rafael é um amigo muito grande que eu fiz lá no Rio de Janeiro e me salvava sempre. Precisava de ajuda de tecnologia, era com ele. Sempre foi, a vida inteira. Quase 20 anos na minha vida. Ele era um craque. Sempre disponível, estando perto, estando longe. Eu sei as senhas dele. É assim, amizade de verdade. Ele frequentava a minha casa, uma pessoa incrível”, afirmou Ana Maria.

“Vai fazer muita falta. Não só como o profissional que ele era, mas como um amigo que sempre foi. Grande cara, grande cara. Obrigada, viu? Por tudo”, finalizou a apresentadora.

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