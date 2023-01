A- A+

BBB 23 Ana Clara não fará entrevista com o eliminado no pós-paredão A apresentadora vai participar de outras dinâmicas do programa

O Big Brother Brasil 23 realmente vai começar cheio de novidades. A apresentadora Ana Clara, que sempre comandou a entrevista com os eliminados na terça pós-paredão, não vai voltar para o quadro.

Ela agora assume o #RedeBBB e vai ficar responsável por comentar sobre o programa com o público nas ruas. Ela também vai participar do quadro “BBB - A Eliminação”, ao lado de Bruno de Luca. A entrevista com o eliminado ficará com Vivian Amorim ao lado da influenciadora Patrícia Ramos.

"Esse programa já me proporcionou momentos muito especiais. Estou indo agora para o meu quinto ano como apresentadora e eu acho que a cada temporada consegui evoluir muito. Estou muito feliz e empolgada, e acho que vai ser uma excelente edição", afirma Ana Clara, em comunicado enviado pela Globo.

