A- A+

famosos Ana Furtado se surpreende com declaração de amor em telão na Times Square, em Nova York Apresentadora ganha presente de Boninho, em viagem do casal aos EUA; saiba quanto custa para ter imagem projetada no local

Uma declaração de amor nada discreta, num dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo. Ana Furtado foi surpreendida por Boninho, na última terça-feira (21), durante um passeio pela Times Square, em Nova York, nos EUA, onde o casal aproveita uma viagem de férias. O diretor do programa BBB - Big Brother Brasil chamou atenção da mulher com um recado exibido para a multidão de turistas, num dos telões de LED do local. "Ana, minha paixão", dizia a imagem gigante, que mostrava os dois se beijando.

"Olha a gente lá! Eu amei!", celebrou Ana Furtado, ao ver a imagem dos dois no telão. "Ah, que legal! Adorei", empolgou-se a apresentadora.

Ana Furtado mostra surpresa que ganhou de Boninho na Times Square (Foto: Instagram/Reprodução)

Como ter imagem em telão da Times Square?

A rigor, qualquer pessoa pode expor uma imagem à sua escolha num dos telões da Times Square. Basta entrar na plataforma da empresa TSX Entertainment e pagar US$ 40 (ou R$ 204, na cotação atual) para ter 15 segundos de fama na tela gigante.

Trata-se de uma ação da empresa TSX Entertainment, que instalou o telão para exibir vídeos de pessoas comuns numa das esquinas mais famosas do mundo, conhecida também como um dos principais polos de anúncios comerciais e ações de marketing e propaganda.

Veja também

califórnia Motociclistas de "minigangue" que agrediram ator de "Barrados no baile" são presos em Los Angeles