AGRESSÃO Ana Hickmann agradece carinho e apoio após agressão do marido: "Ainda não estou pronta para falar" Apresentadora agradeceu o "carinho e apoio de todo mundo" no final do Hoje em Dia

Em sua primeira aparição pública após denunciar o marido, o empresário Alexandre Corrêa, por lesão corporal e violência doméstica, a apresentadora Ana Hickmann usou o minuto final do Hoje em Dia, da Record, na manhã desta segunda-feira (13), para falar sobre o caso. Antes, ela havia feito uma publicação em seu perfil no Instagram com fotos ao lado do filho de 10 anos.

Ana agradeceu o "carinho e apoio de todo mundo". "Está sendo um momento difícil para mim, meu filho, para minha família, mas eu ainda não estou pronta para falar a respeito. E assim que eu estiver pronta, estiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está aqui dentro do meu coração. De verdade, como eu sempre fui com todos", falou Ana.

"Um beijo grande e a gente se encontra amanhã aqui no programa. Obrigada a todos!", finalizou a apresentadora, de 42 anos.

No último sábado (11), a apresentadora de 42 anos registrou um boletim de ocorrência contra o marido, o empresário Alexandre Correa, de 51 anos, por lesão corporal e violência doméstica. O caso ocorreu após uma discussão na casa onde eles vivem em Itu, São Paulo, durante a tarde, e na frente do filho do casal. Correa admitiu o desentendimento, mas negou "maiores consequências".

