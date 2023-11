A- A+

violência doméstica Ana Hickmann: Agressividade em vídeos nas redes era "ensaiada" diz Alexandre Correa Usuários têm resgatado supostas cenas de brigas do casal, publicadas em canal no YouTube da apresentadora

Em entrevista nessa quarta-feira (29), Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, comentou os vídeos em que aparece brigando e insultando a então mulher durante gravações para o canal dela, no YouTube. Nas últimas semanas, algumas cenas foram resgatadas na web. Segundo ele, todos os registros de reclamações e insultos eram “ensaiados” e coordenados pela apresentadora.

Na declaração ao programa “Chupim”, da Rádio Metropolitana, Alexandre Correa nega que as “grosserias” fizessem parte do cotidiano do casal. O empresário diz que, apesar das “brincadeiras”, o comportamento não existia longe das câmeras.

"É covardia, é premeditação. Tudo no YouTube era absolutamente ensaiado. [Ela dizia:] “Você vai reclamar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí eu vou fazer de coitadinha”. Isso tudo era ensaiado. Usar esse material que era produzido e pré-aprovado contra mim agora, para piorar minha imagem, não faz sentido" disse Alexandre em entrevista à rádio.

Internautas recuperaram um vídeo em que Alexandre discute com Ana por causa de uma obra. O trecho da discussão faz parte de uma das publicações do Casa Hickmann, série no canal do Youtube da apresentadora, em que ela mostrava as reformas no imóvel.

"A última vez que eu vou falar para você. Nunca mais eu vou..." começa Alexandre enquanto aponta o dedo e anda em direção à Ana. No momento, ela interrompe e diz: "Você não vai brigar comigo aqui, primeira casa".

Na ocasião, em junho do ano passado, Alexandre reclamava do tamanho da obra no jardim da casa e diz que Ana teria prometido apenas uma reforma. O vídeo foi recuperado nas redes sociais com internautas apontando o comportamento agressivo do marido da modelo.

Versão da briga

Na entrevista, Alexandre deu a sua versão da confusão que virou caso de polícia. Segundo o empresário, “ele entrou em parafuso” no meio da discussão acalorada, e, ao tentar impedir que a apresentadora ligasse para a polícia, viu que a tinha machucado. Apesar disso, Correa afirma que jamais agrediu a ex-mulher.

"A discussão foi esquentando. Nos afastamos para área da churrasqueira, ela falou que ia chamar a polícia e eu entrei em parafuso, fiquei completamente desesperado. As duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo e dentro. Ela foi ligar para 190 e passou por uma porta, no que ela foi passar pela porta e fechar, segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela" disse Correa ao Chupim, da Metropolitana.

Alexandre Correa chegou a pedir uma pausa durante a enrevista após se sentir mal. — Isso não está me fazendo bem — disse ele. O empresário também revelou o desejo de deixar o Brasil.

"Eu vou ter que recomeçar a minha vida. No momento oportuno eu vou viajar, vou sair do país. Eu não tenho mais família, não tenho mais emprego. Eu era agente dela, marido e agora não sou mais nada. E eu vou ficar aqui sendo chamado de agressor? Dizer que fui cancelado seria um elogio, mas estão me massacrando" disse ele.

Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de agredi-la em 11 novembro, na casa da família, em Itu, no interior de São Paulo. A apresentadora alegou à Justiça que os fatos daquele dia "seriam apenas a primeira faceta visível de um processo de deterioração do matrimônio", demarcado, segundo ela, pela quebra de confiança sobre a administração de empreendimentos e bens do casal.

Ana diz ter descoberto negócios "espúrios" realizados pelo marido sem seu conhecimento ou autorização. Com a agressão, teria havido também a quebra do respeito mútuo, o que ensejou o pedido de separação.

"As duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo e dentro. Ela foi ligar para 190 e passou por uma porta, no que ela foi passar pela porta e fechar, segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço, mas ela fechou a porta e foi ligar para a polícia. Eu não queria que ela ligasse, pois não havia necessidade, não houve agressão. Jamais tentei dar uma cabeçada na Ana. Não dei chute, não dei soco, não dei tapa. Sim, a discussão foi intensa, foram usadas palavras pesadas, houve troca de acusação, mas jamais toquei a mão numa mulher" disse ele.

Os advogados de Alexandre Correa ingressaram na noite de segunda-feira com medidas judiciais contra Ana Hickmann. O empresário acusa a apresentadora de praticar alienação parental porque ela estaria atuando para dificultar a convivência do filho do casal com ele.

No último domingo, a apresentadora falou pela primeira vez sobre o assunto ao programa Domingo Espetacular, da Record. Na ocasião, ela recapitulou a briga que aconteceu em Itu, no interior do estado de São Paulo, onde o casal morava. Ana afirmou que Alexandre tentou dar uma cabeçada nela. "Ele não me acertou porque eu me esquivei", disse.

"Ninguém merece ser torturada de nenhuma forma", complementou. "Estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros." A equipe da apresentadora disse que ela não vai se pronunciar além da entrevista e que o caso está em segredo de Justiça.

O advogado do empresário nega que Alexandre tenha agredido a mulher. "Não existe nenhuma prova disso nos autos, salvo a alegação dela."

