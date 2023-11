A- A+

Caso Ana Hickmann Ana Hickmann apaga fotos com o marido, Alexandre Correa, das redes sociais Ana Hichmann prestou queixa contra empresário por agressão no sábado (11), em Itu (SP)

Após prestar queixa contra o marido por agressão, a apresentadora Ana Hickmann apagou de seu perfil no Instagram as fotos mais recentes em que aparecia com o empresário Alexandre Correa. O casal está junto há 25 anos e tem um filho de 10 anos, que também se chama Alexandre.

No sábado (11), após um desentendimento, Ana prestou queixa no Distrito Policial de Itu, no interior de São Paulo, cidade onde reside, alegando ter sido agredida. Ela relatou que estava na cozinha da sua casa, junto com o marido, o filho e funcionários, quando começou uma discussão entre os dois. Na sequência, Alexandre teria pressionado Ana contra a parede e ameaçado agredi-la com cabeçadas.

A apresentadora então teria conseguido afastar Alexandre, de 51 anos. Mas, ao tentar pegar o celular em uma área externa da casa, ele teria fechado uma porta de correr, pressionando o braço esquerdo dela. Ana ainda assim ligou para a Polícia Militar, que foi até a casa, mas Alexandre já tinha saído do local.

Em nota, a apresentadora confirmou que houve um desentendimento entre ela e o marido, afirmando que não sofreu "maiores consequências em sua integridade física". Já o empresário publicou uma nota de esclarecimento em suas redes sociais sobre a acusação de agressão, pedindo desculpas à família e alegando que se trata de um caso isolado, "que não gerou maiores consequências".

Os dois se conheceram em um clube noturno em São Paulo, quando a modelo tinha 15 anos. Oito meses depois, ela teve uma proposta de trabalho na França e os dois se casaram antes de ir, em fevereiro de 1998, pouco antes de ela completar 17 anos.

