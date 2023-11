A- A+

famosos Ana Hickmann aparece ao vivo com hematoma após ser agredida pelo marido Apresentadora compartilhou na manhã desta quinta-feira uma foto com a mensagem positiva enquanto se arrumava para apresentar seu programa matinal na televisão

A apresentadora Ana Hickmann apareceu ao vivo na TV Record, nesta quinta-feira (16), com um hematoma no braço após ter sido agredida por seu marido, o empresário Alexandre Bello Correa, de 52 anos, no último sábado (11). Mais cedo, ela compartilhou uma foto enquanto se preparava para apresentar seu programa matinal na Record TV dizendo estar "cada dia mais forte".

A celebridade, de 42 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica no último sábado (11). O caso ocorreu após uma discussão na casa em que ela vive com Correa, em Itú, no interior de São Paulo. Ele chegou a admitir a briga, mas negou "maiores consequências". Hickmann escolheu não pedir medida protetiva contra o marido.

De acordo com Ana, ela estava na cozinha da mansão conversando com o filho, de 10 anos, quando o assunto da conversa teria incomodado Correa. Eles teriam começado a discutir e a criança teria saído assustada do cômodo quando o homem alterou o tom de voz.

A primeira violência sofrida durante a briga, de acordo com o depoimento, teria acontecido quando Alexandre pressionou Ana Hickmann contra a parede da cozinha. Segundo o relato, dois funcionários da casa estavam no cômodo e testemunharam tudo. Em seguida, ele teria ameaçado dar cabeçadas na apresentadora.

Ana ainda afirmou à polícia que conseguiu se desvencilhar de Alexandre e foi em direção à saída da cozinha para buscar o celular. Neste momento, ele teria ido atrás dela, fechando propositalmente a porta de correr no braço esquerdo da apresentadora.

Hickmann narra ainda, no boletim de ocorrência, que conseguiu trancar o marido do lado de fora da cozinha e, só neste momento, se sentiu segura para chamar a polícia. Ele deixou o local antes de os policiais chegarem.

Veja também

Literatura Casa da Música promove encontro de autores durante a Flip em Paraty; confira a programação