Celebridades

Ana Hickmann celebra 45 anos em festa intimista organizada por Edu Guedes e enteada

Em declaração sobre o aniversário, a apresentadora falou sobre o significado do momento

A apresentadora e empresária Ana Hickmann A apresentadora e empresária Ana Hickmann  - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann celebrou seus 45 anos no último domingo, 1º, em uma festa realizada no apartamento da família, com a presença de amigos próximos e parentes.

A comemoração foi organizada pelo marido, Edu Guedes, e pela enteada, Maria Eduarda Guedes. Durante a noite, a apresentadora destacou a importância de celebrar a data ao lado das pessoas mais próximas.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

O encontro reuniu nomes do círculo familiar da apresentadora, entre eles a mãe, Reni Saath, e os irmãos Fernanda, Isabel e Luiz Hickmann. O filho de Ana, Alexandre Hickmann Correa, também esteve presente.

Em declaração sobre o aniversário, Ana Hickmann falou sobre o significado do momento.

"Estou muito feliz em poder celebrar meus 45 anos ao lado de pessoas tão especiais na minha vida. Ter minha família e amigos aqui, reunidos, é o maior presente que eu poderia receber", afirmou.

A apresentadora ainda agradeceu aos responsáveis pela surpresas, Edu Guedes e Maria Eduarda.

"Quero agradecer ao Edu e à Maria por terem feito tudo com tanto amor e carinho, uma surpresa maravilhosa para mim. Estou encantada com o bom gosto e com a beleza de cada detalhe", declarou.

