Ana Hickmann celebra aniversário de filho ao lado de Edu Guedes

A- A+

Dias após revelar seu novo relacionamento com o chef Edu Guedes, a apresentadora Ana Hickmann comemorou uma data especial No último sábado, 16, ela celebrou o aniversário de 10 anos de seu filho, Alexandre Júnior, ao lado do novo namorado.



Em publicação no seu Instagram, a apresentadora homenageou o filho e mostrou registros da festa. "Você merece tudo de melhor nessa vida", escreveu Hickmann. "Eu te amo! Hoje o dia foi muito especial, do jeito que me pediu. Feliz aniversário".



Edu também expressou carinho pelo filho de Ana. "Alezinho, parabéns! Que Deus te ilumine", comentou o chef na mesma publicação. "Ana, você é um exemplo de mulher batalhadora e mãe maravilhosa. Beijos com carinho".

Veja também

Luto Morre, aos 78 anos, o pernambucano Manoel Bione; jornalista fundou jornal Papa-Figo