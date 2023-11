A- A+

Ana Hickmann Ana Hickmann e Alexandre Correa: violência contra filho do casal será investigada, diz promotora Segundo revelou a promotora de justiça, uma suposta violência ao filho do casal também deve ser investigada

O episódio de agressão envolvendo Ana Hickmann e Alexandre Correa pode ter deixado outra vítima além da apresentadora.

Segundo revelou a promotora de justiça Valéria Scarance ao UOL News, uma suposta violência ao filho do casal também deve ser investigada. Isto porque, de acordo com o que consta no boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, seu filho testemunhou a agressão do pai.

"Vi que poucos meios de comunicação falaram sobre isso, mas é importante ressaltar: violência contra a mulher na presença dos filhos é violência contra filhos e filhas", disse a promotora. "Não é uma opinião, é lei. A lei diz que praticar um ato contra uma pessoa da família, tornando aquele filho ou filha testemunha, é violência psicológica contra criança", conclui.

Valéria Scarance também disse que há um crime de exposição da criança diante do constrangimento gerado "pelo fato de presenciar a mãe sendo agredida ou humilhada".

A promotora avisa que após a conclusão do inquérito policial, caberá ao Ministério Público oferecer a denúncia.

"É uma grande lição para todos e todas nós: primeiro, que as mulheres têm conhecimento dos seus direitos; segundo, algo que nós já sabíamos e precisamos conscientizar a sociedade, que a violência não está relacionada ao grau de instrução, nível de escolaridade e condição econômica, a violência é democrática e pode atingir qualquer pessoa", diz Scarance.

Veja também

ópera Realismo mágico latino-americano chega ao MET com 1ª ópera em espanhol em um século