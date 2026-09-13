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Ana Hickmann e Edu Guedes se casam e mostram detalhes da cerimônia

Eles assumiram o relacionamento em março de 2024

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Edu Guedes e Ana Hickmann postaram detalhes da cerimônia nas redes sociais Edu Guedes e Ana Hickmann postaram detalhes da cerimônia nas redes sociais  - Foto: Instagram @ahickmann/ @nilsonversattifotografia/Reprodução

Ana Hickmann e Edu Guedes realizaram a cerimônia de seu casamento neste sábado, 12, numa fazenda do apresentador em Araras, no interior de São Paulo.

"Hoje começa o nosso ‘para sempre’. Ao lado dos nossos filhos, na nossa casa e com a bênção de Deus, celebramos o amor da forma mais linda que existe: rodeados de quem amamos", escreveu o casal em postagem conjunta publicada no Instagram.

Ana Hickmann aproveitou para mostrar também alguns bastidores do casamento em sua rede social.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Ana Hickmann (@ahickmann)


Entre os detalhes compartilhados pela apresentadora estiveram enfeites de porta personalizados, uma edição de um jornal fictício com detalhes sobre a trajetória de cada um e informações sobre o relacionamento, doces com as iniciais do casal, além de um momento em que se arruma para a cerimônia ao lado de sua mãe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Vogue Noiva (@voguenoiva)


Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o relacionamento em março de 2024. Em maio de 2025, revelaram já terem realizado o casamento civil. "Mas quero meu casamento no religioso, do jeito que a gente merece e que eu sempre sonhei. Vai acontecer!", disse a apresentadora à ocasião. 

 

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