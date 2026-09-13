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famosos Ana Hickmann e Edu Guedes se casam e mostram detalhes da cerimônia Eles assumiram o relacionamento em março de 2024

Ana Hickmann e Edu Guedes realizaram a cerimônia de seu casamento neste sábado, 12, numa fazenda do apresentador em Araras, no interior de São Paulo.

"Hoje começa o nosso ‘para sempre’. Ao lado dos nossos filhos, na nossa casa e com a bênção de Deus, celebramos o amor da forma mais linda que existe: rodeados de quem amamos", escreveu o casal em postagem conjunta publicada no Instagram.

Ana Hickmann aproveitou para mostrar também alguns bastidores do casamento em sua rede social.



Entre os detalhes compartilhados pela apresentadora estiveram enfeites de porta personalizados, uma edição de um jornal fictício com detalhes sobre a trajetória de cada um e informações sobre o relacionamento, doces com as iniciais do casal, além de um momento em que se arruma para a cerimônia ao lado de sua mãe.



Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o relacionamento em março de 2024. Em maio de 2025, revelaram já terem realizado o casamento civil. "Mas quero meu casamento no religioso, do jeito que a gente merece e que eu sempre sonhei. Vai acontecer!", disse a apresentadora à ocasião.

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