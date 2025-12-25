Lago artificial e padre escolhido: como Ana Hickmann e Edu Guedes planejam casamento em mansão

A- A+

Sim, Ana Hickmann e Edu Guedes já tem uma data para a realização do casamento no ano que vem. A cerimônia será realizada na propriedade chamada de Casa Gialla, localizada em Leme, no interior de São Paulo, que o casal comprou no ano passado e que está passando por uma reforma atualmente. Aliás, grande parte desta obra deverá ser concluída já para a solenidade, que já tem vários detalhes decididos entre os apresentadores.



Ana está bastante animada com os preparativos do casamento. Em um vídeo publicado no YouTube, a apresentadora afirmou que o evento já conta até mesmo com um padre definido para a celebração. “Já marcamos até com o padre. Já vimos até se, na data, o padre estava liberado. E ele está. É em 2026. Temos data, o padre também está disponível, o lugar também será na Casa Gialla. Já temos a decoradora, o número de convidados, quem vai fazer o buffet, quem vai fazer o meu vestido. Já temos um dos shows musicais (definido)”, adiantou ela.





“Com certeza, estou vivendo a minha melhor fase, a fase mais leve, mais feliz de todas. Acho que, por mais que muitas dificuldades ainda existam, não terminei nem a metade do que deixaram para mim. Acho que, por mais que tenham vindo muitas coisas ruins e difíceis, as coisas melhores e mais felizes vieram em dobro”, diz ela no registro.



A reforma da fazenda, que vem sendo preparada a passos largos, inclui a construção de um lago artificial, um deck de madeira ao lado do corpo d’água, um salão de festas, a criação de um ateliê, uma vila destinada às pessoas que moram na propriedade e uma horta, integrando os espaços ao cotidiano e à natureza do local.



Mansão na fazenda

Segundo o casal, a propriedade foi construída por volta da década de 1840, o que significa que tem cerca de 185 anos. A arquitetura original será preservada, mas a ideia é dar toques modernos ao espaço.

Edu afirma que a ideia é preservar a estrutura original da casa, mas incorporar uma decoração mais contemporânea, buscando equilíbrio entre o antigo e o novo. Os azulejos originais, por exemplo, serão mantidos, enquanto a mobília do banheiro precisará passar por mudanças significativas para se adequar ao novo projeto.



Apesar disso, o casal pretende incluir móveis que já pertenciam à família de Edu. Entre eles estão uma mesa e algumas luminárias herdadas pelo apresentador, que foram restauradas para compor o novo ambiente. “A Ana descobriu uns móveis antigos do meu avó que devem ter uns 60, 70 anos e está transformando eles. Meu pai vai ficar feliz ao ver os fins que ela está dando aos móveis. Ou um recomeço, né”, diz ele em um vídeo.



A casa já tem definidos os quartos do casal e dos filhos de Ana e Edu — Alezinho e Maria Eduarda, respectivamente. O casal também planeja incluir uma biblioteca e repensar a função de alguns cômodos, dando novos usos aos espaços da propriedade. A fazenda conta ainda com um estábulo, que é frequentemente visitado pela apresentadora para cuidar de seus cavalos.

Veja também