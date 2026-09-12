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ENLACE Ritual com filhos e ambiente off-line: veja detalhes do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes Festa tem figueira centenária, quase 14 mil flores, 500 cristais, dois vestidos, vinho exclusivo e show internacional

Nada de mensagens chegando, vídeos publicados em tempo real ou convidados dividindo a atenção entre a cerimônia e a tela do celular.



No casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes, neste sábado (12), todos ficarão desconectados. A Fazenda Casa Gialla, propriedade do chef em Araras, no interior de São Paulo, não tem sinal de celular — e não, não haverá wi-fi.



Os noivos preferiram assim: a intenção é preservar a intimidade do momento e fazer com que os cerca de 150 amigos e parentes presentes "mergulhem" na celebração.

O isolamento digital é apenas uma das particularidades do casamento religioso dos apresentadores, realizado pouco mais de um ano após eles oficializarem a união no civil.







Da entrada ao lado dos filhos à recomendação para que os padrinhos não se atrasem, passando por uma figueira centenária, milhares de flores, cristais personalizados e até um vinho próprio, Ana e Edu planejaram uma série de detalhes para o grande dia.

Filhos conduzem os noivos

A cerimônia católica será conduzida pelo padre Monsenhor Boanerges Bueno sob uma figueira centenária, cuja copa ocupa cerca de 300 metros quadrados. E a chegada dos noivos ao “altar” fugirá da tradição de entrada acompanhada pelos pais.

Ana será conduzida por Alexandre Hickmann Correa, o Alezinho, filho de seu casamento anterior com Alexandre Correa. Edu, por sua vez, entrará ao lado de Maria Eduarda Guedes, filha de seu relacionamento com Daniela Zurita.

A presença da família se repetirá em outros pontos da celebração, inclusive na decoração.

Recado aos padrinhos: nada de atraso

Pontualidade também entrou no planejamento. Ana já avisou que pretende contrariar a tradição atribuída às noivas de chegar depois do horário marcado — e pediu que os padrinhos façam o mesmo.

"Estou avisando a todos os padrinhos que não se atrasem. Afinal, estarei lá, em ponto! Quero viver o nosso dia por completo, sem perder tempo”, declarou a noiva.

Três espaços para diferentes momentos

A Casa Gialla será dividida em três ambientes: o salão principal; uma vila italiana construída especialmente para o casamento; e a área externa.

A decoração será predominantemente branca e verde e terá parte das flores levada de Holambra, no interior paulista, conhecida como a Cidade das Flores.



Segundo a floricultura Veiling Holambra, responsável pelo fornecimento, serão utilizadas quase nove mil rosas brancas e mais de cinco mil orquídeas.



Outro destaque são os 500 cristais de Murano, famoso arquipélago na lagoa de Veneza, na Itália, especialmente produzidos para a festa. As peças aparecerão na mesa de doces, na iluminação e num jardim aéreo que cobrirá parte do salão principal.

Alguns dos itens, desenhados por Barbara Marques, responsável também pela decoração, carregam nomes ligados às duas famílias: Ana; Reni, mãe da apresentadora; Maria, filha de Edu; Leila, mãe do chef; além da própria Bárbara.

Os móveis também foram pensados especialmente para a ocasião. Parte deles fará referência à paixão de Edu por pinhas, elemento incorporado à identidade visual do evento.

Dois vestidos para Ana

Ana Hickmann usará dois vestidos ao longo da celebração. Ambos foram desenhados por Vitor Zerbinato, a partir de conversas e trocas de referências entre a apresentadora e o estilista. A mudança de roupa marcará diferentes momentos da festa.



Edu Guedes vestirá um terno feito sob medida pela Hugo Boss. A noiva também seguirá a tradição de levar consigo algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul.



Entre os itens estão joias de ouro branco cravejadas de topázio azul, que serão emprestadas a ela, além de um antigo anel de brilhantes. Os vestidos feitos especialmente para a ocasião representam o “novo”.

Fé também ganha espaço

Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida terá lugar especial na festa, sobre uma mesa cercada por bem-casados.



A escolha representa fé e gratidão, além de dar continuidade a uma tradição familiar: Ana herdou da mãe, Reni Saath, a devoção à santa.

Vinho exclusivo — e o número da sorte de Edu

Até o vinho servido no evento foi desenvolvido especialmente para o casal. Batizado de Château Eclipse Noir, o tinto produzido pela vinícola Cavalleri combina 8 uvas + 1. A conta não é casual. O número 9 é considerado por Edu seu número da sorte.

Double You embala a festa

Depois da cerimônia, a programação musical terá uma atração internacional. O Double You, grupo italiano de eurodance e rock, está escalado para tocar sucessos como “Please, don't go”, “She's beautiful”, “We all need love” e “Because I'm loving you”.

O DJ Cesar Damasceno completa a programação musical. Terminada a festa — e recuperado o sinal dos celulares —, os recém-casados ainda terão outro destino pela frente. Ana já contou que a lua de mel será na Itália.

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