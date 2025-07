A- A+

CELEBRIDADES Ana Hickmann faz post após diagnóstico de câncer de Edu Guedes O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, de 50 anos, foi submetido a uma cirurgia no último sábado para tratamento de um tumor no pâncreas

A apresentadora Ana Hickmann se manifestou em suas redes sociais após o anúncio de que o companheiro, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, de 50 anos, foi submetido a uma cirurgia no último sábado (5) para tratamento de um tumor no pâncreas.

"Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura. O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!!! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada", escreveu Ana em post no Instagram.

O procedimento foi feito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele deve seguir internado nos próximos dias e não há informação sobre alta. O apresentador procurou os médicos depois de passar mal por causa de uma infecção causada por uma crise renal. No hospital, precisou ser submetido a mais de um procedimento de emergência devido ao comprometimento dos rins, quando foi descoberto o tumor no pâncreas.

Edu e Ana Hickmann assumiram publicamente o relacionamento em fevereiro de 2023. Entre 2020 e 2024, ele apresentou o "The Chef", reality show de culinária de Band. Atualmente, comanda o "Fica com a gente", da Rede TV.

