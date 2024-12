A- A+

Famosos Ana Hickmann renova contrato com Record após especulações: 'Melhor presente de Natal' O programa vai ao ar no dia 30 de dezembro, às 22h30

Ana Hickmann renovou seu contrato com a Record. Ela apresenta o programa Hoje em Dia ao lado de Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

Em 2024, a apresentadora completou 20 anos na emissora. Ela já participou de outras atrações como Tudo a Ver, Domingo Espetacular, O Jogador, Tudo é Possível e Programa da Tarde.

Para celebrar a renovação, por mais três anos, Ana Hickmann vai apresentar o especial de fim de ano da Record com o concerto de Andrea Bocelli, acompanhado por uma orquestra, coral e convidados especiais. O programa vai ao ar no dia 30 de dezembro, às 22h30.

A apresentadora usou suas redes sociais para comemorar a notícia "Ganhei o melhor presente de Natal: renovei por mais 3 anos com a Record! São 20 anos de uma história que foi construída com muito trabalho e muita dedicação. Depois de um ano tão intenso como foi 2024, tantos desafios e tantos questionamentos se eu ficaria ou não na casa que me deu a chance de começar a minha carreira como comunicadora, agora eu posso dizer de boca cheia e com muita felicidade", escreveu.

Na publicação, ela compartilhou registros de seu trabalho ao longo dos anos.

Em setembro, internautas passaram a especular que Ana Hickmann iria deixar a Record e seria a mais nova contratada da RedeTV!. Os boatos diziam que ela substituiria Geraldo Luís no comando do Geral do Povo.



