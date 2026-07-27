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ESTREIA Ana Karina Sebastião estreia fase solo com single em parceria com Rincon Sapiência Conhecida por acompanhar artistas como Liniker, Chico César e Maria Gadú, a baixista lança a faixa "Vamo com Calma, Malandra", primeiro capítulo de álbum autoral

Após consolidar uma carreira como instrumentista ao lado de alguns dos principais nomes da música brasileira, Ana Karina Sebastião inicia uma nova etapa artística.

A baixista lança "Vamo com Calma, Malandra", sua estreia oficial como cantora, compositora e produtora, em colaboração com Rincon Sapiência.

A música chegou às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe dirigido por Larissa Queiroz.

O lançamento antecipa o primeiro álbum da artista, concebido ao longo de vários anos. A ideia inicial era desenvolver um trabalho instrumental, mas o projeto tomou outro rumo quando Ana Karina decidiu interpretar as próprias composições, reunindo em um único trabalho as diferentes frentes de sua atuação musical.

"Durante muitos anos, tive o privilégio de contar histórias através da música de outros artistas. Agora, pela primeira vez, estou convidando as pessoas a entrarem no meu universo. Não significa deixar de lado os projetos dos quais faço parte, mas criar um espaço para que minha própria narrativa também exista", afirma.

A inspiração para o single surgiu em um momento de ansiedade. Segundo a artista, o refrão apareceu de forma espontânea ao despertar e deu origem a uma canção que propõe uma reflexão sobre respeitar o próprio ritmo, confiar no tempo das coisas e valorizar o presente.

A participação de Rincon Sapiência reforça essa mensagem ao acrescentar versos que dialogam com a temática da confiança e da perseverança.

Na sonoridade, a faixa reúne elementos de diferentes referências que marcaram a trajetória de Ana Karina. A produção combina percussões de matriz afro, linhas de baixo em destaque e teclados contemporâneos, aproximando influências tradicionais de uma abordagem atual inspirada na música negra.

Clipe

O conceito também se estende ao videoclipe. Sob direção de Larissa Queiroz, a obra visual enfatiza temas como pertencimento, elegância e representatividade, propondo imagens que valorizam a presença de pessoas pretas em espaços de beleza e abundância.



A realização reuniu uma equipe formada majoritariamente por mulheres nos setores de direção, figurino, maquiagem e criação.







Com "Vamo com Calma, Malandra", Ana Karina Sebastião transforma a experiência acumulada em anos de colaborações com outros artistas em um projeto de caráter pessoal, apresentando ao público uma obra que leva integralmente sua assinatura.



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