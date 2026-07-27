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ESTREIA

Ana Karina Sebastião estreia fase solo com single em parceria com Rincon Sapiência

Conhecida por acompanhar artistas como Liniker, Chico César e Maria Gadú, a baixista lança a faixa "Vamo com Calma, Malandra", primeiro capítulo de álbum autoral

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Ana Karina Sebastião e Rincon SapiênciaAna Karina Sebastião e Rincon Sapiência - Foto: Larissa Queiroz/Divulgação

Após consolidar uma carreira como instrumentista ao lado de alguns dos principais nomes da música brasileira, Ana Karina Sebastião inicia uma nova etapa artística.

A baixista lança "Vamo com Calma, Malandra", sua estreia oficial como cantora, compositora e produtora, em colaboração com Rincon Sapiência. 

A música chegou às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe dirigido por Larissa Queiroz.

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O lançamento antecipa o primeiro álbum da artista, concebido ao longo de vários anos. A ideia inicial era desenvolver um trabalho instrumental, mas o projeto tomou outro rumo quando Ana Karina decidiu interpretar as próprias composições, reunindo em um único trabalho as diferentes frentes de sua atuação musical.

"Durante muitos anos, tive o privilégio de contar histórias através da música de outros artistas. Agora, pela primeira vez, estou convidando as pessoas a entrarem no meu universo. Não significa deixar de lado os projetos dos quais faço parte, mas criar um espaço para que minha própria narrativa também exista", afirma.

A inspiração para o single surgiu em um momento de ansiedade. Segundo a artista, o refrão apareceu de forma espontânea ao despertar e deu origem a uma canção que propõe uma reflexão sobre respeitar o próprio ritmo, confiar no tempo das coisas e valorizar o presente.

A participação de Rincon Sapiência reforça essa mensagem ao acrescentar versos que dialogam com a temática da confiança e da perseverança.

Na sonoridade, a faixa reúne elementos de diferentes referências que marcaram a trajetória de Ana Karina. A produção combina percussões de matriz afro, linhas de baixo em destaque e teclados contemporâneos, aproximando influências tradicionais de uma abordagem atual inspirada na música negra.

Clipe
O conceito também se estende ao videoclipe. Sob direção de Larissa Queiroz, a obra visual enfatiza temas como pertencimento, elegância e representatividade, propondo imagens que valorizam a presença de pessoas pretas em espaços de beleza e abundância.

A realização reuniu uma equipe formada majoritariamente por mulheres nos setores de direção, figurino, maquiagem e criação.



Com "Vamo com Calma, Malandra", Ana Karina Sebastião transforma a experiência acumulada em anos de colaborações com outros artistas em um projeto de caráter pessoal, apresentando ao público uma obra que leva integralmente sua assinatura.
 

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