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BBB Ana Maria Braga vai às lágrimas com atitude de Tadeu Schmidt no BBB 26 e pede intervalo ao vivo Durante o programa matinal, Ana Maria exibiu os trechos que mostraram desde o instante em que Ana Paula foi informada sobre a morte do pai até a reação dos colegas e a conversa com Tadeu

A manhã desta segunda-feira 20, foi marcada por emoção no Mais Você. Ao relembrar os acontecimentos recentes do Big Brother Brasil 26, Ana Maria Braga não conseguiu conter as lágrimas diante de um dos momentos mais sensíveis da temporada.

Na noite anterior, o público acompanhou uma cena rara no reality, Tadeu Schmidt quebrou protocolos ao dividir seu próprio luto com os finalistas, após confortar Ana Paula Renault, que havia acabado de receber a notícia da morte do pai. O gesto, considerado inédito, marcou quem assistiu dentro e fora da casa

Um momento que entrou para a história do reality

Durante o programa matinal, Ana Maria exibiu os trechos que mostraram desde o instante em que Ana Paula foi informada sobre a morte do pai até a reação dos colegas e a conversa com Tadeu.

Visivelmente abalada, a apresentadora destacou o impacto da cena. Segundo ela, em mais de duas décadas acompanhando o reality, nunca houve algo semelhante.

"Isso nunca aconteceu. Eu estou aqui no BBB desde a primeira edição. É uma edição icônica, que vai ficar marcada na história", afirmou a apresentadora.

A dor compartilhada dentro da casa

O momento ganhou ainda mais força quando Tadeu Schmidt revelou aos participantes que também estava de luto. O apresentador perdeu o irmão, Oscar Schmidt, ícone do basquete nacional, na última sexta-feira 17, aos 68 anos.

A atitude de dividir uma dor pessoal em meio ao jogo trouxe uma camada de humanidade rara ao programa. Ao confortar Ana Paula, Tadeu ultrapassou a formalidade habitual da condução do reality, criando um espaço de empatia e acolhimento.

Ana Maria pede intervalo ao vivo

Tomada pela emoção, Ana Maria Braga tentou seguir com o programa, mas precisou interromper a atração para se recompor antes de dar continuidade à entrevista com o eliminado da semana, Leandro Boneco.

"Só quem é muito empático consegue dividir isso", disse, antes de pedir um intervalo e enxugar as lágrimas ao vivo.

A morte do pai de Ana Paula Renault

A notícia do falecimento de Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula, foi confirmada pela família no domingo 19, por meio de um comunicado nas redes sociais.

Segundo os familiares, a decisão de não retirar a participante do programa respeitou um desejo expresso pelo próprio pai. Ele queria que a filha seguisse até o fim do reality, realizando um sonho cultivado ao longo de anos.

Ana Paula, que já havia participado do BBB 16 e retorna como uma das favoritas no BBB 26, optou por permanecer no jogo mesmo diante da perda, decisão que intensificou ainda mais a comoção em torno de sua trajetória.

Uma final marcada por emoção

Às vésperas da final, o BBB 26 entra para a história não apenas pelas estratégias ou rivalidades, mas pela carga emocional que tomou conta da casa.

A grande final será realizada nesta terça, 21 de abril. O programa vai ao ar na TV Globo e no Globoplay logo após a novela Três Graças.

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