Televisão Ana Maria Braga chora ao vivo ao falar da força das mulheres na 6500ª edição do 'Mais Você' Apresentadora relembrou o nervosismo que sentiu em seu primeiro dia na Globo, em outubro de 1999

Durante o programa comemorativo pelas 6.500 edições do matinal "Mais Você", nesta quarta (7), a apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao revisitar a trajetória do matinal mais amado do Brasil.

"Estou aqui ao lado do Louro Mané, meu neto já, ao lado de uma equipe que veste a camisa e principalmente ao seu lado, aí do outro lado, de casa, porque se você não tivesse aí, menino e menina, a gente também não estaria aqui", comentou.

Ana Maria elogiou, ainda, o bom humor diário da sua equipe antes, durante e após o programa e relembrou como foi o início do "Mais Você" na Globo.

"A emoção daquele primeiro dia lá, para hoje, é a mesma, de verdade. Todo dia é isso, uma farra da equipe que leva a emoção lá em cima. Um gesto genuíno de todo mundo, todos que trabalham comigo, dos mais novos, aqueles já meus veteranos", afirmou a apresentadora.



Mulheres

O momento em que Ana Maria não conteve as lágrimas foi quando comentou sobre a evolução das mulheres no mercado de trabalho e o papel delas na realização do programa.

"A gente está num momento onde as mulheres lutaram, a minha geração lutou muito para chegar a um lugar. E, de repente, você comemorar isso é mais que um feito, é quase um presente. Ao longo desse tempo eu vejo... imagina não existiam câmeras mulheres, assistentes de estudos mulheres, né? A gente hoje tem... a gente está conquistando um caminho", avaliou.

"A gente sempre enfrentou - e as mulheres sabem disso - muita dificuldade no mercado de trabalho para se fazer presente. Fazer ganhando menos pra fazer a mesma coisa que os homens. E hoje em dia a gente tá fazendo e fazendo melhor, né? Então eu queria cumprimentar você, mulher, aí do outro lado", comentou Ana Maria, chorando.

"Eu choro mesmo, porque eu acho que é o que eu sinto de carregar... Enfim, não importa tudo que lutamos pra chegar aqui, né? O que importa é que a gente acreditou, né? E ousar ser quem você é muda tudo. Seja pro que for, mas seja você, verdadeiro. Seja você honesto com você, com as pessoas, respeite o outro", completou.

